Amori & incantesimi: su HBO la serie prequel del film con le streghe Kidman e Bullock

Il film Amori & Incantesimi avrà una serie prequel che andrà in onda su HBO Max, piattaforma di streaming del famoso network che ha ordinato il pilot di Rules of Magic, show tratto dai romanzi scritti da Alice Hoffman.

La serie prequel avrà Melissa Rosenberg (che si è assicurata un grosso affare con la Warner Bros. TV dopo Jessica Jones) tra i suoi produttori esecutivi e scrittori.

La nuova storia legata ad Amori & incantesimi (Practical Magic, in originale) sarà ambientata negli anni Sessanta, a New York, e ha come protagonisti Franny, Jet e Vincent Owens, alle prese con degli aspetti "anormali" delle loro vite che li ha fatti isolare dal resto della società. Il periodo storico tumultuoso li porta però alla scoperta della propria identità e alle origini legate alla stregoneria. Le due sorelle diventeranno poi le zie di Sally e Gillian Owens, mentre il fratello lascerà un'inaspettata eredità.

Il film originale, sempre basato sul romanzo di Alice Hoffman, era interpretato da Sandra Bullock, Nicole Kidman, Dianne Wiest, Stockard Channing, Aidan Quinn e una giovanissima Evan Rachel Wood e raccontava la storia della famiglia Owens, donne i cui poteri magici influenzavano le loro vite, ma erano anche condannate a una maledizione d'amore lunga una generazione. Il suo mix di intimità scintillante e umorismo insolito, donne che aiutano le donne a sfuggire alle relazioni nascoste, lo ha reso un po' un classico di culto.

Il servizio di HBO Max debutterà nella primavera del 2020.