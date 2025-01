Amori e incantesimi 2: Susanne Bier regista del sequel?

Amori e incantesimi 2 potrebbe avere Susanne Bier coinvolta come regista del sequel del film che ha aveva come star Nicole Kidman e Sandra Bullock.

Warner Bros sembra abbia iniziato le trattative con la filmmaker, ma non è ancora stato trovato l'accordo definitivo.

La possibile regista di Amori e incantesimi 2

Susanne Bier ha già lavorato insieme a Nicole Kidman, in occasione delle serie The Undoing - Le verità non dette e The Perfect Couple, e Sandra Bullock, che ha diretto nel film Bird Box.

Le due attrici riprenderanno le parti di Sally e Gillian Owens, le due sorelle streghe al centro della trama di Amori & incantesimi. Le due eredi di una famiglia dotata di poteri si ritrovavano alle prese con una 'maledizione', che sembrava condannarle a non poter vivere storie d'amore a lieto fine, e una morte da tenere nascosta, situazione che dava vita a situazioni molto complicate e pericolose. Sally e Gillian, da tempo lontane, riuscivano inoltre a ristabilire il profondo legame che avevano da bambine.

Il film originale era arrivato nei cinema nel 1998 e aveva incassato 47 milioni di dollari negli Stati Uniti. Akiva Goldsman scriverà nuovamente la sceneggiatura dopo aver adattato per il grande schermo il romanzo scritto da Alice Hoffman.

Una serie mai realizzata

Il film originale degli anni '90 era stato diretto da Griffin Dunne e nel 2019 si era parlato di una possibile serie ispirata al libro prequel Rules of Magic, che doveva essere realizzata per HBO Max.

Lo sviluppo del progetto sembra però essersi interrotto nelle prime fasi.

Attualmente bisognerà attendere per scoprire il cast e ulteriori dettagli riguardanti il film sequel che dovrebbe veder coinvolte Kidman e Bullock anche come produttrici.