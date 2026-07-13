Amici 26 verso una rivoluzione: arriva anche lo sport nella scuola?

Mentre cresce l'attesa per la prossima edizione di Amici, continuano a rincorrersi indiscrezioni sulle possibili novità allo studio da parte della produzione. Dopo le voci sull'addio alla casetta e sul futuro del daytime, nelle ultime ore è emerso un nuovo rumor che riguarda direttamente la struttura del programma: nella scuola potrebbe arrivare una terza materia, destinata ad affiancare canto e danza.

Amici 26, lo sport potrebbe diventare la terza materia della scuola

L'ultima indiscrezione è stata riportata da Giuseppe Candela nella sua rubrica sul settimanale Chi. Secondo quanto anticipato dal giornalista, la prossima stagione del talent di Maria De Filippi potrebbe introdurre una nuova area dedicata alle discipline sportive, che si affiancherebbe alle due categorie storiche del programma.

Al momento non sono stati forniti dettagli sulle materie che potrebbero essere ammesse nella scuola. È probabile, però, che si tratti di attività compatibili con uno studio televisivo oppure, in alternativa, che alcune prove vengano registrate in esterna.

Anna Pettinelli ad Amici

Negli ultimi giorni si era parlato anche di altre possibili rivoluzioni, tra cui la chiusura della casetta che ospita gli allievi durante il percorso e l'eliminazione del daytime pomeridiano. Su quest'ultimo punto, però, è arrivata una smentita dello stesso Candela: secondo il giornalista, Mediaset e la produzione non avrebbero intenzione di rinunciare all'appuntamento quotidiano.

Docenti, ascolti e i rumors sul cast

Le ipotesi di cambiamento arrivano dopo una stagione che, dal punto di vista degli ascolti, ha mostrato qualche segnale di rallentamento. La finale dell'ultima edizione, vinta da Lorenzo Salvetti, è stata indicata come la meno seguita nella storia del programma. Anche sul fronte musicale gli inediti dei concorrenti avrebbero ottenuto risultati inferiori rispetto alle passate edizioni, faticando a imporsi nelle classifiche.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Tra le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane c'è anche quella relativa ad Anna Pettinelli, che secondo i rumor potrebbe lasciare la cattedra di canto per partecipare come concorrente alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Resterebbero invece confermati, almeno secondo le voci attuali, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

Proprio sul nome di Lorella Cuccarini, tuttavia, nelle ultime ore è intervenuto anche Amedeo Venza, che ha parlato della possibilità di una sua assenza nella stagione 2026-2027. Lo stesso esperto di gossip ha però invitato alla prudenza, precisando che si tratta di un'indiscrezione tutta da verificare e che, al momento, non trova conferme ufficiali.

Per ora, quindi, nessuna delle novità emerse è stata annunciata da Mediaset o dalla produzione di Amici. Saranno le prossime settimane a chiarire quali cambiamenti entreranno davvero a far parte della nuova edizione del talent.