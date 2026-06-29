Amici: addio Anna Pettinelli? Spunta un nuovo show di su Rai 1 nel suo futuro

Potrebbe cambiare ancora una volta il futuro televisivo di Anna Pettinelli. Secondo alcuni rumor, la storica professoressa di canto di Amici sarebbe pronta a lasciare il talent di Maria De Filippi dopo diverse edizioni. Per lei si aprirebbe infatti una nuova opportunità su Rai 1, in un ruolo diverso da quello ricoperto finora: concorrente a Tale e Quale Show.

Se l'indiscrezione rilanciata da Giuseppe Candela su X venisse confermata, si tratterebbe di un nuovo addio di Anna Pettinelli al talent di Maria De Filippi. La professoressa di canto, infatti, ha ricoperto il suo incarico in due fasi distinte: dal 2019 al 2022 e nuovamente dal 2023 in poi.

Pettinelli è entrata nella scuola nella 19ª stagione, subentrando ad Alex Britti, e vi è rimasta per tre anni consecutivi. Ha poi fatto una pausa, quando è stata sostituita da Arisa. E' tornata dietro la cattedra dei professori a partire dalla 23ª edizione, proseguendo anche nelle due edizioni successive, fino a quella andata in onda nel 2025/2026.

Trigno al Serale

Dal punto di vista dei risultati, nessuno dei suoi allievi ha vinto il programma, TrigNO (Amici 24) è l'allievo che è andato più vicino al trionfo assoluto, arrivando secondo dietro al ballerino Daniele Doria e vincendo la categoria Canto. Albe (Amici 21) è riuscito ad arrivare alla finalissima, chiudendo al sesto posto.

Inoltre, sebbene non abbiano vinto, Anna Pettinelli ha portato al serale e al successo radiofonico altri talenti amatissimi dal pubblico, come Aka7even (Amici 20, arrivato in finale) e Martina Giovannini (Amici 23) e tanti altri.

Nelle prossime edizioni, quindi, mancheranno gli scontri tra Anna e Rudy Zerbi, che hanno caratterizzato a lungo i pomeridiani e i serali. Mentre Anna Pettinelli si prepara a debuttare sul palco di Tale e Quale Show di Carlo Conti, che ha annunciato che Elettra Lamborghini sarà una nuova giudice, non è ancora noto chi sarà la nuova professoressa di canto della scuola di Amici.