Amici 26, rivoluzione cattedre: arrivano Ambra Angiolini e Amadeus?

Dopo l'addio di Anna Pettinelli, passata a Tu Si Que Vales, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sui possibili nuovi professori di canto di Amici. Tra i nomi che nelle ultime ore hanno iniziato a circolare con maggiore insistenza ci sarebbe quelli di Ambra Angiolini e Amadeus.

Ambra Angiolini verso Amici: dal teatro al ruolo di professoressa

A rilanciare l'ipotesi è stato Santo Pirrotta nella sua rubrica su Vanity Fair, secondo cui la conduttrice avrebbe messo gli occhi proprio sull'attrice: "Maria De Filippi ha puntato gli occhi su di lei, la vuole come prof ad Amici". Le due si sarebbero recentemente incontrate a Tu Si Que Vales, occasione che avrebbe riacceso un rapporto già consolidato, nonostante in passato non siano mancate alcune incomprensioni.

Ambra, secondo questa indiscrezione, potrebbe essere una candidata ideale. L'attrice infatti è stata uno dei giudici di X Factor e ha conosciuto il successo fin da giovanissima, un'esperienza che potrebbe renderla una figura particolarmente adatta a seguire e motivare gli allievi della scuola. A rappresentare un possibile ostacolo, però, ci sarebbe il suo impegno professionale a teatro, con un tour già programmato.

Amadeus ad Amici 24 serale

Non sarebbe comunque la prima volta che Ambra Angiolini entra nel mondo di Amici. L'attrice aveva già preso parte alla sedicesima edizione del programma, sedendo al tavolo dei giudici del Serale insieme a Eleonora Abbagnato, Ermal Meta e Daniele Liotti.

La mossa di Amadeus: il ritorno da Maria De Filippi dopo il Nove

Ma il toto-professori non si fermerebbe qui. Come riportato sempre da Vanity Fair, tra le ipotesi per la nuova edizione di Amici ci sarebbe anche quella di Amadeus. Il conduttore, dopo l'addio definitivo al gruppo Discovery e l'esperienza maturata proprio nel Serale di Amici, potrebbe essere pronto a tornare in televisione, in attesa di una nuova collocazione alla guida di un programma tutto suo.

"Amadeus è pronto a voltare pagina. Dopo l'addio al Nove e l'esperienza al serale di Amici, il conduttore è a un passo dal ritorno in tv. Dove? Proprio nel talent di Maria De Filippi, ma con un ruolo del tutto nuovo, quello di professore", si legge nell'indiscrezione.

Resta da capire, a questo punto, se Ambra Angiolini e Amadeus siano in ballottaggio per un unico posto oppure se entrambi possano entrare a far parte del cast della prossima edizione, magari con ruoli differenti. Al momento, infatti, non ci sono conferme ufficiali e il quadro resta ancora tutto da definire.

Quel che sembra certo è che Maria De Filippi sembra intenzionata a rinnovare in parte il format. Nei giorni scorsi si era già parlato della possibile introduzione di nuove discipline all'interno della scuola, con l'ipotesi di inserire anche lo sport tra le materie di studio per i ragazzi che parteciperanno al programma.