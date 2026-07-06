Amici 26: rivoluzione in arrivo? Maria De Filippi pronta a dire addio a casetta e daytime

Le indiscrezioni sulla nuova edizione di Amici 26 parlano di un possibile cambio di rotta. Tra le novità ipotizzate ci sarebbero l'addio alla casetta, lo stop al daytime e un nuovo modello di selezione dei cantanti.

Non è ancora iniziata la nuova edizione di Amici, ma il talent show più longevo d'Italia è già al centro di clamorose indiscrezioni. A lanciare la bomba è il giornalista Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter per abbonati, parla di una vera e propria rivoluzione per il programma di Maria De Filippi. Se le voci fossero confermate, la trasmissione potrebbe perdere alcuni dei suoi storici tratti identificativi.

Secondo Parpiglia, le ultime stagioni, pur avendo ottenuto ascolti dignitosi, non avrebbero lasciato il segno sul mercato discografico e televisivo. I numeri parlerebbero chiaro: la fabbrica di talenti sembra essersi temporaneamente inceppata. Per correre ai ripari, i vertici starebbero valutando una drastica modifica del format.

Amici 26, cosa cambia: le indiscrezioni su casetta e daytime

Le novità più clamorose riguarderebbero l'addio a due pilastri del programma: lo stop definitivo al daytime pomeridiano e la chiusura della casetta, la struttura che ospita i ragazzi h24 monitorandone convivenza ed emozioni. Una svolta radicale che cambierebbe la natura stessa del reality.

Lorenzo vincitore di Amici 25

Ma non è l'unica novità. Tra le ipotesi riportate nella newsletter c'è infatti quella di aprire le porte a talenti già presenti sul mercato musicale. L'idea sarebbe quella di coinvolgere artisti emergenti che hanno già pubblicato musica, che possiedono una discreta base di ascoltatori e una fanbase consolidata, ma che non sono ancora riusciti a raggiungere la grande popolarità.

Come spiegato da Gabriele Parpiglia, la logica sarebbe quella di offrire una vetrina nazionale a giovani cantanti che hanno già dimostrato di possedere un proprio pubblico ma che necessitano della spinta televisiva per compiere il definitivo salto di qualità. In sostanza, Amici potrebbe trasformarsi da programma dedicato alla scoperta di perfetti sconosciuti a trampolino di lancio per artisti già inseriti nel mercato discografico.