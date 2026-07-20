Amici 26, Giordana Angi chiude il caso: non sarà la nuova insegnante di canto

Si spengono le indiscrezioni che nelle ultime settimane avevano accostato il nome di Giordana Angi alla nuova edizione di Amici. L'ex allieva del talent di Maria De Filippi ha deciso di intervenire personalmente, confermando che non entrerà nel cast dei professori e ribadendo di preferire il ruolo che ricopre oggi accanto agli allievi.

Mentre i principali programmi televisivi stanno definendo i rispettivi cast in vista della nuova stagione, continuano a rincorrersi i rumors su Amici di Maria De Filippi. Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello legato al possibile sostituto di Anna Pettinelli, che ha lasciato la cattedra di canto per partecipare come concorrente a Tale e Quale Show .

Nelle ultime settimane, tra i nomi più accreditati era emerso quello di Giordana Angi, seconda classificata ad Amici nel 2019 e da anni presenza del talent come coach e ospite speciale durante i daytime. Tuttavia, nelle ultime ore è stata la stessa cantautrice a mettere fine alle speculazioni.

Giordana Angi smentisce i rumors sul ruolo ad Amici 26

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Giordana Angi ha confermato quanto aveva già dichiarato nei mesi scorsi a SuperGuida TV, escludendo un suo ingresso nel cast dei professori. "Confermo quanto detto a maggio a SuperGuida TV. Grazie però della stima inaspettata che mi avete regalato attraverso tutti i vostri messaggi." Una nota che chiude, almeno per il momento, le voci che la volevano pronta a raccogliere l'eredità di Anna Pettinelli.

Intervistata dal portale a maggio, l'ex allieva del talent aveva spiegato di sentirsi pienamente soddisfatta del ruolo che ricopre oggi all'interno del programma, a stretto contatto con gli allievi ma senza doverli giudicare. "In realtà il ruolo che ho adesso mi piace tantissimo, perché è un ruolo che non ha limiti. Lavoro con tutti e questa è una cosa che apprezzo davvero molto. Non devo giudicare nessuno: sono semplicemente una ragazza che ha qualche anno in più di loro e che ha vissuto la stessa esperienza."

Anna Pettinelli ha lasciato Amici

La cantautrice aveva poi aggiunto: "Cerco di dare quello che so, magari non è sufficiente, magari sì, però li ascolto, ci parlo e provo a trasmettere tanto. Dando tutto quello che ho, in modo indistinto a tutti, mi sento appagata. Altri ruoli, invece, ti mettono nella posizione di dover decidere, di dover scegliere. Invece, concentrandoti soltanto sulla musica, come faccio io, tutto diventa più bello. E forse anche più semplice."

La smentita di Giordana Angi riapre quindi la corsa al nome che affiancherà gli altri professori nella prossima edizione di Amici, con la produzione ancora al lavoro per completare il cast del talent di Maria De Filippi.