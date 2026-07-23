Amici, la boxe entra nella scuola? L'indiscrezione su Alessio Sakara

La prossima edizione di Amici potrebbe introdurre la boxe tra le discipline della scuola. Alessio Sakara sarebbe il nome indicato per seguire gli allievi, ma l'indiscrezione non è ancora stata confermata.

La prossima edizione di Amici di Maria De Filippi potrebbe avere una novità in più. Oltre al canto e al ballo, infatti, nella scuola farebbe il suo ingresso anche una disciplina sportiva, in particolare la boxe, con Alessio Sakara tra i possibili protagonisti del nuovo percorso. Si tratta di una formula già sperimentata in passato dal talent show, che ora sarebbe riproposta con un nuovo protagonista.

Alessio Sakara ad Amici? La possibile novità per gli allievi

Alessio Sakara, oltre a essere un volto noto della televisione e uno dei conduttori di Tu sì que vales, è conosciuto anche per la sua carriera nel mondo delle arti marziali e degli sport da combattimento. Dall'ottobre 2025 detiene il titolo di campione dei pesi mediomassimi di bareknuckle boxing nella promozione statunitense BKFC. La sua possibile presenza ad Amici rappresenterebbe quindi una novità assoluta per il programma, che amplierebbe ulteriormente il percorso formativo dei suoi allievi.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

La scuola, del resto, aveva già aperto le porte allo sport durante la sesta edizione, quando tra le discipline proposte era stata inserita la ginnastica artistica, con il campione olimpico Yuri Chechi nel ruolo di giudice. Ora, a distanza di anni, potrebbe essere la boxe a entrare ufficialmente nel percorso degli allievi. La notizia dell'arrivo di una disciplina sportiva nella scuola era stata anticipata da Giuseppe Candela nella sua rubrica sul settimanale Chi.

L'indiscrezione rilanciata da Gabriele Parpiglia, assume ulteriore interesse anche per il legame personale di Sakara con il mondo di Maria De Filippi: il campione è infatti il compagno di vita di Raffaella Mennoia, storica autrice e figura di riferimento della redazione dei programmi di Maria De Filippi.

Amici punta sui giovani talenti della musica: le altre indiscrezioni

Parpiglia ha inoltre confermato alcune indiscrezioni già circolate nei giorni scorsi sul nuovo corso del talent. La prossima edizione di Amici dovrebbe raccontare le storie di giovani artisti che hanno già iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica, senza però essere ancora riusciti a raggiungere il grande pubblico.

L'obiettivo sarebbe mostrare non soltanto il percorso artistico degli aspiranti cantanti, ma anche tutto ciò che ruota intorno alla carriera musicale: dalla produzione di un disco agli impegni promozionali, passando per concerti, eventi, incontri e rapporti con i propri manager. Un ruolo importante dovrebbe essere affidato anche alle case discografiche, chiamate a seguire da vicino il percorso dei protagonisti.

Le nuove indiscrezioni si aggiungono a quelle riguardanti il cast dei professori. Anna Pettinelli non tornerà dietro la cattedra di canto, avendo scelto di partecipare come concorrente alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Salvo colpi di scena nelle prossime settimane, dovrebbero invece essere confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

Per il momento, dunque, il quadro della nuova edizione di Amici resta ancora in fase di definizione. L'eventuale ingresso della boxe e di Alessio Sakara, così come il nuovo focus sui giovani talenti già attivi nel mondo della musica, potrebbero segnare una svolta interessante per il talent di Maria De Filippi.