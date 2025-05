Amici 24, tutti i premi in denaro dei finalisti: cifre record per Daniele Doria

La finale di Amici 24 si è conclusa con la vittoria di Daniele Doria, ballerino della squadra di Alessandra Celentano, che ha alzato la Coppa del vincitore dopo un emozionante televoto contro il cantante TrigNO. Con il 54,80% dei voti, Daniele ha superato il rivale, fermo al 45,20%, come annunciato ufficialmente sul sito del talent.

Tutti i premi in denaro assegnati nella finale di Amici 24

All'ultimo atto erano arrivati: Alessia Pecchia e Daniele Doria (ballerini di Alessandra Celentano), TrigNo (cantante di Anna Pettinelli), Antonia Nocca (cantante di Rudy Zerbi) e Francesco Fasano (ballerino di Emanuel Lo). Ma oltre alla gloria, i cinque finalisti del programma si sono portati a casa anche premi in denaro consistenti, distribuiti nel corso della serata conclusiva. Ecco nel dettaglio quanto ha guadagnato ciascun finalista:

Daniele Doria

Vincitore assoluto di Amici 24 : 150.000 € in gettoni d'oro

: 150.000 € in gettoni d'oro Vincitore categoria Ballo : 50.000 € in gettoni d'oro

: 50.000 € in gettoni d'oro Premio Marlù Keep Dreaming : 7.000 €

: 7.000 € Totale vinto: 207.000 €

TrigNO

Vincitore categoria Canto : 50.000 € in gettoni d'oro

: 50.000 € in gettoni d'oro Premio delle Radio : valore simbolico e di prestigio (non in denaro)

: valore simbolico e di prestigio (non in denaro) Premio Marlù Keep Dreaming : 7.000 €

: 7.000 € Totale vinto: 57.000 €

Antonia

Premio della Critica Enel : 50.000 €

: 50.000 € Premio Unicità Oreo : 30.000 €

: 30.000 € Premio Marlù Keep Dreaming : 7.000 €

: 7.000 € Totale vinto: 87.000 €

Alessia

Premio Marlù Keep Dreaming : 7.000 €

: 7.000 € Totale vinto: 7.000 €

Francesco

Premio Marlù Keep Dreaming : 7.000 €

: 7.000 € Totale vinto: 7.000 €

Premi, visibilità e futuro per i finalisti

La somma complessiva distribuita tra i finalisti ammonta quindi a oltre 365.000 euro, come avevamo anticipato, senza contare le proposte lavorative, contratti e visibilità ottenuti grazie al percorso nel programma. Amici 24 si conferma così non solo una vetrina per giovani talenti, ma anche un'opportunità concreta per iniziare una carriera artistica con basi solide.

Chi invece ha deciso di scommettere i propri soldi su Daniele ha visto quadruplicato il suo capitale, questo significa che chi ha scommesso 10 euro ha vinto 40 euro. Le principali società di betting, infatti, avevano puntato sulla vittoria di TrigNO e Antonia, considerando il ballerino di Alessandra Celentano uno degli underdog del programma.