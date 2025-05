Amici 24, la finale stasera su Canale 5: finalisti, ospiti e premio in palio per il vincitore

Stasera su Canale 5 va in onda la finalissima di Amici 24: scopri chi sono gli allievi rimasti in gara, quali ospiti saliranno sul palco e quale sarà il premio per chi conquisterà la vittoria.

Questa sera, domenica 18 maggio, in prima serata su Canale 5 si conclude ufficialmente il lungo viaggio di Amici 24, il celebre talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che da oltre vent'anni continua ad appassionare milioni di telespettatori. La finale del Serale andrà in onda in diretta televisiva, con inizio previsto per le 21:30, e sarà il pubblico da casa, tramite televoto, a decretare il vincitore assoluto di questa edizione.

Un'edizione ricca di emozioni e colpi di scena

Il percorso di Amici 24 è iniziato a settembre, con la scelta degli allievi che hanno animato i banchi della scuola tra prove, sfide serrate, emozioni e momenti indimenticabili. Dopo la semifinale che ha visto la discussa eliminazione del cantante Nicolò, sono rimasti in gara cinque finalisti: tre ballerini e due cantanti.

I finalisti del Serale

Ecco chi sono i ragazzi che si contenderanno la vittoria:

Alessia Pecchia (ballerina - squadra Celentano)

(ballerina - squadra Celentano) Daniele Doria (ballerino - squadra Celentano)

(ballerino - squadra Celentano) TrigNo (cantante - squadra Pettinelli)

(cantante - squadra Pettinelli) Antonia Nocca (cantante - squadra Zerbi)

(cantante - squadra Zerbi) Francesco Fasano (ballerino - squadra Emanuel Lo)

Rimangono a mani vuote, invece, i professori Lorella Cuccarini e Deborah Lettieri, che non hanno portato alcun allievo in finale.

Maria De Filippi

La giuria e il ruolo del pubblico

Nella finale, i tre giudici - Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario - potranno esprimere soltanto opinioni critiche e artistiche: sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi avrà accesso alle varie fasi della serata e, infine, chi alzerà la coppa del vincitore della ventiquattresima edizione di AMici.

Ospiti d'eccezione e momenti speciali

Ad arricchire la serata non mancheranno ospiti speciali. Tra i momenti più attesi, la performance della vincitrice della scorsa edizione, Sarah Toscano, che canterà insieme a Carl Brave sulle note del brano Perfect. Sarah sarà anche la madrina della serata e consegnerà il trofeo al nuovo vincitore. In studio arriverà anche Federica Brignone, fresca vincitrice della Coppa del Mondo di sci, attualmente in fase di recupero dopo l'infortunio allo slalom gigante dei campionati italiani.

Premi in palio

Il vincitore assoluto di Amici 24 porterà a casa 150.000 euro in gettoni d'oro mentre i vincitori di categoria - ballo e canto - riceveranno un premio da 50.000 euro ciascuno, sempre in gettoni d'oro. In palio anche il prestigioso Premio della Critica Enel, del valore di 50.000 euro, che sarà assegnato da una giuria di giornalisti delle principali testate italiane, cartacee e online. Spazio anche al Premio Unicità offerto da Oreo (30 mila euro) e al Premio Keep Dreaming di Marlù, con 7 mila euro per ciascun finalista.