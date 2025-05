Amici 24: Daniele Doria è il vincitore dell'edizione

Amici 24 ha decreatato il suo vincitore: Daniele Doria è il primo classificato di questa edizione del talent targato Maria De Filippi. In una puntata andata in onda, in diretta su Canale 5, eccezionalmente di domenica, il ballerino campano ha trionfato, decretando così il secondo posto in classifica di Trigno.

L'ultima puntata del serale si è aperta con la sfida tra i tre ballerini rimasti nella scuola. Il primo eliminato è stato Francesco Fasano, è toccato poi ad Alessia Pecchia, che ha quindi consegnato la vittoria nella categoria ballo a Daniele.

Si è aperta quindi la sfida finale tra il vincitore della categoria ballo e Trigno, vincitore nella categoria canto. A circa trenta minuti dalla mezzanotte, davanti al maxischermo, Maria De Filippi ha annunciato quanto il televoto ha decretato: Daniele Doria ha vinto la 24a edizione di Amici.

Le parole di Daniele Doria dopo la vittoria

La finale di Amici 24

Il 18enne campano, dopo aver alzato la Coppa da primo classificato, ha così commentato quanto appena accaduto: "Per me è tutto inaspettato. Ringrazio ogni singola persona che lavora qui dentro, voglio tanto bene a tutti. Ringrazio anche la Maestra Celentano perché è grazie a lei se io adesso sono qui con questa coppa in mano. Volevo dedicare il premio alla mia famiglia che mi sta guardando da casa e dire a mio fratello che finalmente ce l'abbiamo fatta. Infine e soprattutto: grazie a Maria, senza di lei non so proprio dove sarei ora".

Diciotto anni appena, Daniele è nato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta ma vive a Roma da quando aveva 13 anni, da quando ha deciso di trasferirsi per inseguire il sogno di diventare un ballerino professionista.

Appassionato di danza fin da piccolissimo, fin dall'età di 5 anni ha avuto un particolare sostenitore in famiglia: il nonno, colui che ha sempre creduto nel talento di Daniele.

Da cinque anni studia all'Accademia Art Village di Roma, dove ha perfezionato diversi stili di ballo. Due anni fa è volato a Los Angeles per seguire dei corsi alla prestigiosa Playground La.

Cosa farà Daniele dopo Amici

Il ballerino ha già ricevuto due importanti offerte: sarà parte del cast del musical West Side Story, nel cartellone estivo al Festival di Caracalla, otterrà in autunno una borsa di studio per l'Aily School, importante accademia di danza americana.

In quanto primo classificato ad Amici, Daniele si porta ovviamente a casa tutti i premi previsti: oltre alla coppa, anche 150.000 euro in gettoni d'oro e i 50.000 euro che ha guadagnato come campione della categoria Ballo.