Amici 24, Chi vincerà? Le quote dei bookmaker svelano i favoriti della finalissima del 18 maggio

Siamo alla vigilia della finalissima di Amici 24, in onda domenica 18 maggio su Canale 5. Dopo mesi di sfide, emozioni e grandi performance, uno dei sei finalisti alzerà la coppa e succederà a Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione. Come da tradizione, anche quest'anno i bookmaker hanno deciso di pronosticare chi potrebbe portare a casa il titolo, stilando una lista di quote che fotografa le reali possibilità di ogni concorrente.

Trionferà ancora un cantante?

Secondo le principali agenzie di scommesse, la vittoria sembra destinata ancora una volta a un cantante. Una tendenza che si è confermata negli ultimi anni, negli ultimi dieci anno solo tre volte hanno vinto ballerini: Andreas Müller (2017), Giulia Stabile (2021) e Mattia Zenzola (2023).

Quest'anno, il duello è tra TrigNO e Antonia. Il primo, forte di un notevole seguito sui social, potrebbe contare anche sul sostegno dei fan di Nicolò e Jacopo Sol, usciti durante il serale, e su quello della sua fidanzata, la ballerina Chiara Bacci, anche lei uscita prima della finale. Antonia, dal canto suo, ha mostrato una crescita costante ed è considerata una delle voci più interessanti di questa edizione.

Antonia

Ballo: Alessia e Daniele insidiano il podio

Sul fronte danza, l'allievo meno quotato è Francesco Fasano, del team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Nonostante il suo talento riconosciuto dai professori, le agenzie sembrano penalizzarlo a causa della sua fanbase meno numerosa, un fattore chiave al momento del televoto, la puntata di domenica sera andrà in onda in diretta.

Più alte le aspettative per Alessia e Daniele Doria, entrambi allievi di Alessandra Celentano, che come sempre ha fatto squadra con Rudy Zerbi. In particolare, Alessia Pecchia potrebbe avere una chance concreta di arrivare in finale e, magari, giocarsi il tutto per tutto contro i due cantanti favoriti dai pronostici.

Le quote dei bookmaker

Sisal

TrigNO: 2,75

Antonia: 3,25

Alessia: 3,50

Daniele: 4,00

Francesco: 16,00

PlanetWin365

Antonia: 2,40

Alessia: 3,25

TrigNO: 4,00

Daniele: 4,00

Francesco: 17,00

GoldBet

Antonia: 2,50

Alessia: 3,00

TrigNO: 3,50

Daniele: 4,00

Francesco: 16,00

Antonia parte leggermente favorita secondo PlanetWin365 e GoldBet, mentre Sisal dà più fiducia a TrigNO. Una finale, insomma, tutta da vivere: tra scommesse, colpi di scena e voti da casa, domenica scopriremo chi sarà il nuovo vincitore di Amici di Maria De Filippi. Per inciso nei giorni scorsi i professori della scuola hanno dato le loro preferenze : TrigNO per il canto e Francesco per il ballo.