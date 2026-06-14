Olanda-Giappone stasera ai Mondiali 2026: TV, streaming e probabili formazioni

Oggi, domenica 14 giugno, i riflettori dei Mondiali 2026, in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada, sono puntati sull'esordio della Nazionale orange. All'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, l'Olanda sfida il Giappone nella gara inaugurale del Gruppo F, uno dei gironi più equilibrati del torneo, completato dalla presenza di Svezia e Tunisia. Ecco l'orario della partita, dove seguirla in diretta TV e streaming e le probabili formazioni scelte dai due commissari tecnici.

La formazione di Ronald Koeman, pur non partendo con i favori assoluti del pronostico per la vittoria finale, punta a recitare un ruolo da grande protagonista nel torneo, ma dovrà fare i conti fin da subito con l'organizzazione, la velocità e la qualità della selezione nipponica guidata da Hajime Moriyasu.

Le ultime dai ritiri e le probabili formazioni

Le due squadre arrivano al debutto con precise identità tattiche ma anche con qualche assenza pesante. Il CT olandese Koeman dovrà fare a meno del centrocampista Quinten Timber, costretto al forfait per infortunio, ma affiderà le chiavi della mediana all'esperienza di Frenkie de Jong, affiancato da Ryan Gravenberch, mentre Tijjani Reijnders agirà in posizione più avanzata.

Zion Suzuki

Nel collaudato 4-2-3-1 dell'Olanda, davanti al portiere Verbruggen, la linea difensiva sarà composta da Dumfries, Van Dijk, Aké e Van de Ven. In attacco Memphis Depay sarà il punto di riferimento centrale, supportato sulla trequarti da Malen (insidiato da Summerville) e Cody Gakpo.

Dall'altra parte, il Giappone risponde con un solido e dinamico 3-4-2-1 ma deve rinunciare a Wataru Endo, anche lui fermato da un infortunio prima del torneo. Moriyasu punterà su Suzuki tra i pali, protetto dal terzetto difensivo Tomiyasu, Taniguchi e Itakura. Sulle corsie laterali spingeranno Doan e Nakamura, mentre la diga centrale sarà composta dall'ex laziale Kamada e da Tanaka. Sulla trequarti spazio all'estro di Kubo e Ito, pronti a innescare l'unica punta Ayase Ueda.

Dove vedere Olanda-Giappone in TV e in streaming

Il calcio d'inizio della sfida è fissato per questa sera alle ore 22:00 italiane. Trattandosi di una delle partite di cartello della giornata, la copertura mediatica nel nostro Paese sarà totale e accessibile a tutti gli appassionati.

L'incontro sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai 1 (il collegamento inizierà alle 21:30), oltre che in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. La partita sarà raccontata da Stefano Bizzotto con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Per gli abbonati, la partita sarà trasmessa in streaming anche da DAZN, fruibile sia tramite l'app per smart tv, pc, smartphone e tablet con telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.