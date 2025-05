Amici 24, Amadeus e Nicolò Filippucci: botta e risposta su Instagram, il cantante replica al giurato

Il giudice dell'ultima edizione del talent show ha scritto un post su Instagram per ringraziare Maria De Filippi e la produzione, inattesa è arrivata la replica del cantante.

Si è ufficialmente conclusa l'edizione 2024 di Amici, il celebre talent show di Maria De Filippi che, anche quest'anno, ha saputo tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. A trionfare è stato Daniele, un talento poliedrico che ha saputo conquistare pubblico e giuria grazie a un percorso artistico in costante crescita. Seguito dalla severa ma appassionata guida di Alessandra Celentano, il ballerino ha dimostrato determinazione, sensibilità e tecnica, ingredienti che gli hanno permesso di brillare nella serata finale, una delle più emozionanti e combattute degli ultimi anni.

Tra i momenti più chiacchierati dell'intera edizione, però, c'è senza dubbio l'eliminazione in semifinale di Nicolò. Il giovane artista, amatissimo dal pubblico e considerato da molti uno dei più completi per tecnica vocale ed intonazione, è stato escluso nonostante una serie di esibizioni eccellenti. Sui social, i fan si sono scatenati, giudicando la scelta incoerente rispetto a quanto dimostrato dal cantante nel corso del serale. Il malcontento ha generato un vero e proprio dibattito online, con numerosi utenti convinti che Nicolò meritasse la finale, se non addirittura la vittoria.

Poco dopo la fine del programma, Amadeus - uno dei tre giudici del serale, accanto a Cristiano Malgioglio e Elena D'Amario - ha condiviso un post sui social per salutare tutti i giovani talenti conosciuti durante il programma e ringraziare Maria De Filippi per l'opportunità. Sotto il suo post si possono leggere una serie di insulti da parte dei fan di Nicolò, che quindi ha deciso di intervenire in prima persona

Nicolò a Witty TV

Le parole di Amadeus e la replica del cantante

"È stata una bellissima esperienza. Grazie Maria! Grazie a Mediaset! E complimenti a tutti i ragazzi", ha scritto il conduttore, attualmente impegnato anche con Like a Star, in onda il mercoledì sera sul Nove. Inaspettata ma significativa la replica di Nicolò, che ha dimostrato una grande maturità, rispondendo: "Grazie mille per tutti i consigli e le belle parole. È stato un privilegio."

Daniele alza la coppa di Amici 24

L'intervento del cantante è stato un monito per i suoi fan, un invito indiretto a non criticare Amadeus. Per questo il giurato ha voluto sottolineare la stima nei suoi confronti: "Ciao Nicolò, sei un bravo ragazzo, hai talento e sono certo che riuscirai a realizzare tutti i tuoi sogni. Un grande abbraccio."

Ancora una volta, Nicolò ha mostrato di non portare rancore per il modo in cui è uscito dal programma. Subito dopo la sua eliminazione, ha organizzato una reunion con Jacopo Sol, smentendo così ogni voce di rivalità tra i due. I fan che avevano immaginato tensioni o contrasti si sono dovuti ricredere: tra i due c'è rispetto e affetto.

Non solo: appena terminato il programma, Nicolò si è congratulato pubblicamente con Daniele per la vittoria assoluta, e con TrigNO, vincitore della categoria canto, che ha definito "un fratello" in un post su Instagram. Amici 24 si chiude quindi con il trionfo del talento, ma anche con tante emozioni, colpi di scena e rapporti umani che hanno lasciato il segno.