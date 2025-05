Amici 24, Nicolò e Jacopo Sol si ritrovano: i video della reunion che chiude le polemiche

Mentre Amici 2024 si avvia alla conclusione con la finale prevista per domenica 18 maggio, fuori dagli studi del talent show alcuni dei protagonisti più amati stanno già scrivendo una nuova pagina della loro storia. Tra questi, Nicolò Filippucci e Jacopo Sol, due tra gli allievi più seguiti della 24esima edizione, si sono ritrovati dopo l'eliminazione e hanno deciso di condividere insieme i primi momenti lontani dalle telecamere.

Nicolò e Jacopo Sol si ritrovano dopo l'eliminazione da Amici

Un incontro che assume un significato ancora più profondo alla luce delle polemiche scoppiate online nelle scorse settimane. Dopo l'eliminazione di Jacopo prima della semifinale, una clip in cui gli ex allievi erano chiamati a indicare chi meritasse la finale ha alimentato malumori. Jacopo, infatti, non aveva incluso tra i suoi nomi proprio Nicolò e i fan del cantante si è scagliata contro Sol

Le critiche sono state così accese da costringere Jacopo a intervenire pubblicamente con un messaggio su Instagram: "Mi dispiace che si stia cercando di metterci uno contro l'altro. Io e Nicolò abbiamo costruito un rapporto vero, fatto di stima reciproca. Se avessi potuto, avrei fatto il nome di tutti gli allievi per la finale."

Nicolò a Witty TV

Nel frattempo, Nicolò - uscito a un passo dalla finale - è tornato alla sua quotidianità, ma senza allontanarsi da chi ha condiviso con lui l'esperienza nel talent. Anzi, ha scelto proprio Jacopo come compagno di rinascita. I due sono apparsi insieme a eventi, a pranzo con le ex compagne di scuola Chiara Bacci e Francesca, e in un video diventato virale Nicolò canta, Jacopo lo accompagna con la chitarra.

Un momento autentico, siglato da un cuoricino rosso postato da Filippucci. Con questo gesto, Nicolò spegne definitivamente ogni polemica legata alla loro amicizia. I due artisti sembrano più uniti che mai, dimostrando che il legame costruito nella scuola di Maria De Filippi va oltre una clip o un nome mancato.

