Amici 24, Nicolò commenta la vittoria di Daniele e il trionfo di TrigNO nel canto

Dopo la finale di Amici 24, che ha visto trionfare Daniele Doria e, per la categoria canto, TrigNo, a far discutere è ancora una volta l'assenza tra i finalisti di Nicolò Filippucci. L'eliminazione del giovane cantante in semifinale ha infatti provocato un'ondata di malcontento sui social, con fan e utenti che continuano a sottolineare come la sua esclusione sia stata un errore.

Un'ulteriore conferma di quanto Nicolò fosse amato e considerato all'interno del programma è arrivata proprio ieri sera, durante l'assegnazione del Premio della Critica. Mattia Marzi de Il Messaggero, intervenuto in diretta, ha sottolineato come tra i finalisti si sentisse forte "la mancanza di Nicolò", una frase che ha trovato immediato riscontro tra gli utenti, che hanno rilanciato il video sui social accompagnandolo da messaggi di sostegno.

Un epilogo emozionante tra ballo e canto

La finale di Amici 24, andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata ricca di emozioni, talento e colpi di scena. A contendersi la vittoria sono stati cinque finalisti: Alessia Pecchia, Francesco Fasano, TrigNO, Antonia Nocca e Daniele Doria. Dopo diverse manche di esibizioni tra canto e ballo, a giocarsi l'ultimo testa a testa sono stati proprio TrigNO e Daniele.

La finale di Amici 24

A spuntarla è stato il ballerino della squadra di Alessandra Celentano, che ha conquistato il pubblico e si è aggiudicato il montepremi di 150.000 euro. TrigNO, invece, si è consolato con la vittoria della sua categoria e con l'affetto del pubblico che lo ha sostenuto per tutta l'edizione.

La reazione di Nicolò

Ma come ha reagito Filippucci? Con grande eleganza. Nonostante l'amarezza per l'eliminazione, l'ex allievo della scuola più famosa d'Italia ha condiviso nelle sue Instagram stories due post: nel primo, ha celebrato la vittoria di Daniele con il video del momento della proclamazione e la didascalia: "Te la meriti tutta"; nel secondo, ha pubblicato un'immagine di TrigNO con la coppa in mano, scrivendo semplicemente: "Fratello" con un cuore rosso.

Parole sincere e cariche di affetto che hanno mostrato, ancora una volta, la maturità artistica e personale di Nicolò, capace di gioire per i successi altrui pur essendo stato tra i più discussi esclusi dell'edizione. Ma il dibattito è tutt'altro che chiuso: per molti, Amici 24 avrebbe meritato un epilogo diverso. E per Nicolò, forse, si è solo chiuso un capitolo, non il libro.