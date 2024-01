Amici 23, Matthew torna sui social: 'Vi spiego perchè ho abbandonato il talent show'

Dopo settimane di silenzio Matthew è intervenuto sui social per spiegare il motivo che lo ha portato ad abbandonare Amici 23

Poche settimane fa, Matthew e Mew hanno improvvisamente lasciato Amici 23, abbandonando il talent show proprio durante il momento più delicato del programma, quello che conduce gli allievi della scuola alla fase finale. Dopo Mew, ora anche Matthew ha rotto il silenzio, spiegando il motivo che lo ha portato a lasciare la scuola di Maria De Filippi.

Matthew e Mew lasciano Amici 23

Il daytime dello scorso 9 gennaio di Amici 23 si è concluso con un comunicato della produzione: "Per motivi personali, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici", poche parole che hanno mandato nel panico i numerosissimi fan dei due cantanti che nella scuola erano diventati anche una affiatatissima coppia.

La battaglia di Mew con la depressione

Solo pochi giorni fa, Mew, rompendo il silenzio sui social, aveva spiegato che "Proprio nel momento più bello della sua vita", era tornata la depressione.

Per questo motivo aveva lasciato il programma. Sotto il suo post, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, due delle insegnanti di canto di Amici, l'avevano salutata invitandola a prendersi cura della sua salute.

Matthew rivela ai fan perchè ha abbandonato il programma

Ora è la volta di Matthew. Il cantante ha condiviso un video sul suo profilo Instagram dove ha spiegato: "È sempre molto difficile mettere a nudo le proprie fragilità, limiti e insicurezze. È quello che voglio fare in questo video, lo devo a me e a chi mi ha sostenuto. Entrare dentro la scuola mi ha permesso di vedermi proiettato nel futuro che ho sempre desiderato, di farmi conoscere persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e maturare a livello artistico e caratteriale".

Amici 23: Matthew chi è il cantante rock del talent show: età, vero nome, brani musicali e Instagram

Matthew ha spiegato che il percorso ad Amici è fatto di alti e bassi, come quando ha saputo della morte della nonna, che lo ha costretto a saltare anche una puntata del programma per partecipare ai funerali. "Perdere una persona cara è una cosa che mi ha destabilizzato, anche se ho provato a non farlo vedere", ha detto Matthew.

Durante il discorso, Matteo ha ringraziato Maria De Filippi: "Mi ha insegnato a contare fino a dieci, se non addirittura a mille, nel mio caso, per cercare di tirare fuori il meglio di me".

"Innamorarmi di Mew è stato inaspettato ed è stato un regalo", ha continuato il cantante, "Credo che il nostro destino fosse incontrarsi ad Amici".

A questo punto arriva la spiegazione di Matthew, il vero motivo per cui ha lasciato il programma: "Dopo tutto quello che ho dovuto affrontare, quando Mew è uscita non me la sono sentita di continuare senza di lei".

Ora per Matthew è arrivato il momento di voltare pagina e pensare a un nuovo inizio, con nuovi brani da proporre ai numerosi fan che hanno commentato il suo post.

I messaggi di sostegno

Sotto il video di Matthew, oltre al saluto di Mew e al sostegno dei numerosissimi fan, è intervenuta anche Anna Pettinelli: "Tira giù quelle chitarre dal muro e tira fuori la tua musica. Ci rincontreremo, ne sono sicura", ha detto la maestra al suo ex allievo