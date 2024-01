Amici 23, Mew perchè ha lasciato il programma: 'La depressione è tornata nel momento più bello della mia vita'

L'uscita improvvisa di Mew e Matthew dalla scuola di Amici 23 ha lasciato spazio ad una serie di ipotesi, anche le più fantasiose. La freddezza con cui Maria De Filippi aveva rivelato al pubblico la decisione dei due cantanti era apparsa sospetta, oggi Mew ha deciso di rompere il silenzio svelando le cause che l'hanno spinta ad abbandonare il talent show.

Mew rompe il silenzio su Amici 23

In un lungo video pubblicato su Instagram la cantante, una delle favorite alla vittoria di Amici 23, ha spiegato che, purtroppo, la depressione di cui soffre è tornata: "Proprio nel momento più bello della mia vita".

All'indomani dell'uscita di Mew e Matthew dalla scuola di Amici 23, in mancanza di spiegazioni ufficiali, i social si sono sbizzarriti ipotizzando che Mew fosse scappata dopo aver scoperto di essere incinta. Alcuni avevano affermato che la fuga dei due cantanti fosse avvenuta all'improvviso, senza che gli autori ne venissero informati.

Mew, con il suo messaggio su Instagram, ha messo fine a queste voci: "Conoscere Matthew per me è stato bellissimo, mi ha aiutata tantissimo. Il nostro amore mi travolge ma non tanto dall'essere incinta", ha assicurato la giovane artista.

Il percorso nel talent show: Mew rivela una scelta difficile e positiva

Mew ha definito Amici una salvezza che le ha confermato molte cose di cui aveva bisogno. La cantante ha conosciuto i suoi limiti ed è pronta a superarli.

"Sono entrata da nessuno nella scuola e ne sto uscendo consapevole non solo dei miei limiti ma soprattutto di come fare a superarli. Per questo ho deciso, insieme a tutti, che sarebbe stato giusto essere sincera, soprattutto con me stessa - ha detto Mew nel video - Ascoltare il mio corpo, la mia mente, continuare questo percorso affrontandolo senza indossare maschere, non ha senso".

Mew ha rivelato che la depressione è tornata in uno dei momenti più belli della sua vita, la malattia ha preso il controllo sul suo corpo togliendole la fame e le energie.

"Ho capito che si può stare male, che si può crollare ma è importante parlarne. Con il tempo o ho cominciato ad abituarmi alle forte emozioni di questo percorso e di conseguenza i pensieri oscuri sono tornati, sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me, giorno dopo giorno, nonostante l'amore di tutti voi e delle persone anche all'interno del programma", ha spiegato ai suoi fan e follower.

L'ae con Matthew e il sostegno cruciale alla salute mentale

Mew ha descritto la sua relazione con Matthew autentica e travolgente, e poi è tornata sulla depressione: "La salute mentale, per chi ne soffre come me da tanti anni, è una priorità. Chi ne soffre sa quando sia difficile in certi momenti essere lontani da chi ami e dai propri cari".

"Questo messaggio è per dire abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100%. Di non pensare che i vostri dolori siano condanne, che non esiste solo l'ambizione. Io prendo questi miei dolori che diventeranno musica e la mia voce continuerà a salvarmi, passo dopo passo. Vi voglio bene", ha detto.

Il tributo a Maria De Filippi: Un rapporto speciale forgiato nel programma

Mew ha avuto parole di gratitudine per Maria De Filippi, descrivendola come una donna incredibile che l'ha aiutata e sostenuta in ogni momento. "Mi ha dato l'appoggio di cui avevo bisogno e soprattutto mi capisce. Per questo il rapporto che abbiamo lo porterò sempre nel cuore", ha concluso Mew.

