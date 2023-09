Amici 23: Matthew chi è il cantante rock del talent show: età, vero nome, brani musicali e Instagram

La classe di Amici 23 si è formata domenica 24 settembre e il primo concorrente a ottenere il tanto desiderato banco è stato Matthew, che ha avuto l'onore di essere conteso da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Ecco cosa sappiamo di Matthew che, durante il provino finale,ha mostrato il suo lato rock esibendosi con la canzone 'Do I Wanna Know?' degli Arctic Monkey.

Chi è Matthew di Amici 23

Matthew, nome d'arte di Matteo Rota, è nato a Monza il 17 ottobre 2000, festeggerà i suoi ventitré anni all'interno della casetta di Amici dove è entrato dopo aver superato l'ultimo provino quando, oltre al brano del gruppo musicale rock inglese, ha presentato il suo inedito dal titolo Fammi.

La sua presentazione ad Amici

Prima di esibirsi con "Do I Wanna Know?", Matthew è stato introdotto da Maria De Filippi attraverso una presentazione che il giovane allievo ha fatto di sé stesso. La conduttrice ha letto le seguenti parole: "Vivi a Monza con i tuoi genitori, sei impulsivo e altruista. Ti arrabbi, ma cerchi di mantenere un minimo di dignità, e ti sforzi di dire sempre la verità, anche se a volte puoi risultare scomodo."

Vita Privata di Matthew

Al momento, non disponiamo di informazioni sulla vita privata di Matteo Rota, noto come Matthew, e non possiamo confermare se sia attualmente fidanzato o single. Nel corso del daytime, in cui Matthew ha scelto di stare nella classe di Rudy Zerbi, ha raccontato di avere due sorelle e che la famiglia lo supporta in questa sua nuova avventura. Sappiamo che ha un tatuaggio con la scritta "empatia" in inglese e che è un buona amico di Irama, vincitore della diciassettesima edizione di Amici e di Amici Speciali, lo spin-off del programma di Maria De Filippi. Su Instagram è seguito da poco più di 18mila persone, anche se ha pubblicato solo pochi post.

Discografia

Matthew, almeno fino a questo momento, non ha ancora pubblicato album discografici né brani sulle piattaforme digitali come Spotify. La sua partecipazione ad Amici 23 potrebbe comunque aprirgli nuove opportunità nel mondo della musica e portare alla pubblicazione di contenuti musicali in futuro. Continueremo a seguire il suo percorso e eventuali sviluppi nella sua carriera musicale.