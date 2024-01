Amici 23: Mew e Matthew hanno lasciato il programma “Per motivi personali”

Il daytime del 9 gennaio di Amici 23 si è concluso con un comunicato della produzione: due dei cantanti più amati del talent show, Mew e Matthew, hanno abbandonato il programma. I due artisti, che si erano trovati e fidanzati all'interno della casetta, hanno preso questa decisione per motivi non specificati.

Abbandono di Mew e Matthew da Amici 23

La puntata giornaliera del 9 gennaio di Amici, condotto da Maria De Filippi, ha sorpreso numerosi spettatori che seguono il programma, considerando il grande successo registrato anche il giorno precedente con uno share di poco più del 19%.

Comunicato shock

"Per motivi personali, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici", questo è stato l'ultimo frame visto da chi stava davanti al televisore nel daytime, una scritta che ha lasciato senza parole sia i fan dei due cantanti sia gli altri spettatori.

Gli avvistamenti dei due cantanti

Alcune ore prima, sui social erano circolate foto che ritraevano Mew e Matthew fuori dalla casetta di Amici, alimentando le speculazioni sulla loro possibile uscita, confermata solo successivamente.

La produzione non ha definito la loro partenza come un abbandono definitivo, e alcuni ottimisti sui social suggeriscono che potrebbe trattarsi di una pausa temporanea.

Speculazioni sui motivi della partenza

Tuttavia, molti temono che la scelta di lasciare il programma sia collegata alla crisi che Matthew aveva manifestato durante la puntata andata in onda il 7 gennaio, quando aveva abbandonato lo studio, come abbiamo visto nel daytime di ieri.

Una volta raggiunta la casetta, Matthew era scoppiato in lacrime, ed era stato consolato da Gaia, Nicholas e Sofia, che non avevano partecipato al programma a causa dell'influenza. Mew si era successivamente unita a loro per confortare il cantante, allievo di Anna Pettinelli, e suo compagno.

Nelle prossime ore si saprà se la decisione di Mew e Matthew di lasciare il talent show è stata presa autonomamente o se è la conseguenza di provvedimenti disciplinari nei loro confronti.