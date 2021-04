American Traitor: The Trial of Axis Sally, Al Pacino è un avvocato nel trailer del film storico

Al Pacino interpreta un avvocato pronto a tutto nel trailer di American Traitor: The Trial of Axis Sally, ispirato a una storia vera.

Al Pacino interpreta un avvocato nel primo trailer di American Traitor: The Trial of Axis Sally, che vede nel cast anche Meadow Williams. Il dramma giudiziario diretto da Michael Polish si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale e si concentra sulla prima donna ad essere stata condannata per tradimento contro gli Stati Uniti.

Il film segna il ritorno di Al Pacino sul grande schermo dopo The Irishman. L'attore si trova attualmente in Italia sul set del biopic House of Gucci.

House of Gucci, Patrizia Gucci offesa dalle foto dal set di Al Pacino e Jared Leto: "Sono brutti, orribili"

Basato su una storia vera, American Traitor: The Trial of Axis Sally segue la vita dell'americana Mildred Gillars e del suo avvocato, James Laughlin, che lotta per riscattare la sua reputazione. Soprannominata "Axis Sally" per aver trasmesso la propaganda nazista alle truppe americane durante la Seconda Guerra Mondiale, la storia di Mildred svela il ventre oscuro della macchina di propaganda piena di odio del Terzo Reich, la sua eventuale cattura a Berlino e il successivo processo per tradimento contro gli Stati Uniti dopo la fine della guerra.