American Rust: Jeff Daniels e Maura Tierney nel trailer della serie Showtime

Jeff Daniels e Maura Tierney al centro del trailer di American Rust, nuovo dramma ambientato Pennsylvania occidentale al via il 12 settembre.

Showtime ha diffuso il trailer di American Rust, serie drammatica con Jeff Daniels e Maura Tierney ambientata nella Rust Belt americana. La serie, adattamento del romanzo di Philipp Meyer del 2009, è stata girata nella Pennsylvania Occidentale - la stessa area in cui è ambientato Omicidio a Easttown - e approderà sul network il 12 settembre.

Nel cast di American Rust troviamo Jeff Daniels, Maura Tierney e Bill Camp. Il trailer si apre con la voce fuori campo del personaggio di Jeff Daniels che si rivolge minacciosamente a qualcuno fuori dallo schermo dicendo: "Un uomo può avere due ragioni per fare la cosa giusta. Se preferisci che ti escluda da tutto questo andando avanti, lo capisco. Senza rancore. Ma ho il diritto di saperlo".

Il trailer non mostra molte località della Pennsylvania, ma sono subito riconoscibili gli altiforni delle Carrie Blast Furnaces a Swissvale. Lo showrunner Dan Futterman ha dichiarato al Post-Gazette a maggio che American Rust "ha creato la città immaginaria dello show unendo scene girate in luoghi come Braddock, Donora, Rankin, McKeesport, Ambridge e Clairton".

Al centro della storia troviamo Del Harris (Jeff Daniels), il complicato e compromesso capo della polizia di una città della Pennsylvania della Rust Belt piena di brave persone che fanno scelte sbagliate. Quando la notizia di un omicidio si diffonde in città, Harris deve decidere quanto è disposto a fare per proteggere il figlio della donna che ama (Maura Tierney).