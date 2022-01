American Rust cancellata da Showtime dopo una sola stagione

Cancellato dopo una sola stagione il dramma American Rust, interpretato da Jeff Daniels e Maura Tierney, andato in onda in Italia su Sky e NOW.

Showtime ha annunciato la cancellazione della serie drammatica American Rust a tre mesi dalla fine della prima stagione. La serie è interpretata da Jeff Daniels e Maura Tierney.

American Rust: Maura Tierney e Jeff Daniels in un'immagine della serie

"Possiamo confermare che American Rust non andrà avanti con una seconda stagione", ha dichiarato un portavoce di Showtime in una nota. "Vorremmo ringraziare i nostri partner di Boat Rocker, il nostro talentuoso showrunner Dan Futterman e il resto dei meravigliosi sceneggiatori, e il nostro fantastico cast guidato da Jeff Daniels e Maura Tierney".

Tribune-Review di Pittsburgh ha riportato per primo la notizia della fine della serie che in Italia è andata in onda su SKY e NOW. Qui la nostra recensione di American Rust, serie in 9 episodi che vede Jeff Daniels nei panni di Del Harris, capo della polizia in una piccola comunità della parte più industriale della Pennsylvania. Quando la notizia di un omicidio dilaga nella cittadina, Harris dovrà capire in che modo e per quanto potrà proteggere il figlio della donna di cui è innamorato (Maura Tierney).

Il cast include David Alvarez, Bill Camp, Julia Mayorga, Alex Neustaedter, Mark Pellegrino, Rob Yang e Dallas Roberts.