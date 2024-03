American Rust: trailer per la Stagione 2 della serie con Jeff Daniels salvata da Amazon

Dopo la cancellazione di Showtime, American Rust è stata salvata da Amazon Freevee che ha appena diffuso in streaming il trailer della seconda stagione, ufficialmente intitolata American Rust: Broken Justice.

"Nessuno capisce tutte le cose che devi fare quando indossi un distintivo". Così inizia il trailer della seconda stagione di American Rust - Ruggine americana, che vede il ritorno del capo della polizia Del Harris, interpretato da Jeff Daniels, nell'immaginaria Buell, in Pennsylvania, per indagare su quello che sembra essere un complotto di omicidi che minaccia la piccola città.

American Rust: Broken Justice verrà lanciata con tutti i dieci episodi della Stagione 2 il 28 marzo, in esclusiva su Prime Video negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Australia, Nuova Zelanda e Canada. Inoltre, Amazon ha aggiunto otto nuovi membri del cast per la seconda stagione.

Interpretato da Daniels e Maura Tierney, American Rust: Broken Justice ci riporta nella cittadina fittizia di Buell, in Pennsylvania. Del Harris (Daniels) e Grace Poe (Tierney) cercano di ricostruire le loro vite dopo gli strazianti eventi della prima stagione. La seconda stagione riprende con una serie di omicidi apparentemente non collegati tra loro, che alludono a una cospirazione molto più grande che minaccia tutti gli abitanti di questa piccola e affiatata cittadina.

Inizialmente, la serie era stata ordinata direttamente da USA Network nel novembre 2017, ma pochi mesi dopo la rete ha deciso di non andare avanti. All'epoca, le fonti dissero che l'ordine era subordinato al fatto che i produttori trovassero una grande star per il ruolo principale, cosa che non avvenne. La serie passò quindi a Showtime, con Daniels come protagonista e produttore esecutivo, dove andò in onda per una stagione. Nel gennaio 2022 la rete ha annunciato che la serie non sarebbe stata rinnovata. Freevee ha quindi acquistato lo show nel giugno 2022.

Basata sul romanzo di Philipp Meyer, acclamato dalla critica, la prima stagione di American Rust esplora il sogno americano a pezzi in una città della Rust Belt nel sud-ovest della Pennsylvania attraverso gli occhi del capo della polizia Del Harris. Harris viene compromesso quando il figlio della donna che ama (Tierney) viene accusato di omicidio ed è costretto a decidere cosa è disposto a fare per proteggerlo.