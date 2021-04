American Psycho: in fase di sviluppo una serie tv

American Psycho, il romanzo scritto nel 1991 da Bret Easton Ellis diventato un film con Christian Bale, potrebbe essere alla base di una serie televisiva prodotta da Lionsgate. Kevin Beggs, a capo dello studio, ha infatti accennato al progetto confermandone lo sviluppo durante un'intervista rilasciata a Deadline.

Il manager, intervistato da Deadline, ha dichiarato: "Abbiamo appena concluso le riprese di Dear White People, ed è stata un'esperienza davvero positiva. Blindspotting sta per arrivare. American Psycho è in fase di sviluppo. Stiamo sempre esplorando cosa possiamo fare in televisione con qualcosa come il franchise di Saw, quindi quella è una conversazione in corso".

American Psycho, tratto dal libro di Bret Easton Ellis, è diventato 21 anni fa un film diretto da Mary Harron. Il protagonista è un giovane uomo d'affari benestante chiamato Patrick Bateman che sembra perfetto, ma che nasconde invece un lato oscuro da serial killer che toglie la vita a persone innocenti a causa di errori insignificanti.

La star del lungometraggio era Christian Bale, mentre nel cast ci saranno anche Jared Leto, Willem Dafoe, Reese Witherspoon, Justin Theroux, Josh Lucas e Chloe Sevigny.