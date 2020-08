American Pie 9: il "grosso" trailer del nuovo film al femminile in uscita su Netflix

È stato rilasciato il trailer di American Pie Presenta: Girls' Rules, nuovo film legato alla celebre saga tutta da ridere iniziata nel 1999, in uscita ad ottobre su Netflix.

Se dici commedia anni 2000, dici American Pie ed ecco perché, nell'era dei remake e dei reboot, non poteva mancare un ritorno al passato anche per quanto riguarda la celebre saga iniziata nel 1999 e scritta da Adam Herz. Ciò che presto vedremo su Netflix, però, non avrà come protagonisti i vari Jim Levenstein (Jason Biggs), Kevin Myers (Thomas Ian Nicholas) o Steve Stifler (Seann William Scott). Tutto girerà, infatti, intorno ad un gruppo di sole ragazze!

Il nono film della serie cinematografica sarà infatti completamente al femminile e si intitolerà American Pie Presenta: Girl's Rules, titolo che gioca un po' tra il "le ragazze comandano" e "le regole delle ragazze". Regole che vengono citate anche nel trailer rilasciato questa settimana.

L'opera diventa così il quinto film appartenente al filone di spin-off American Pie: Presenta, iniziato nel 2005 con American Pie - Band Camp di Steve Rash.

Gli spettatori, ovvero coloro che hanno seguito e amato la saga sin dal 1999 ma anche quelli che saranno semplicemente incuriositi dalla leggerezza del film, conosceranno così le avventure di Annie, Kayla, Michelle e Stephanie Stifler che scopriranno gradualmente com'è avere una vita sessuale con i loro compagni di scuola superiore.

Il film diretto da Mike Elliott si svolge nello stesso universo degli altri lungometraggi usciti dagli anni 2000 in poi. Ne è una prova la stessa Stephanie, che, come intuibile dal cognome, è legata al popolare personaggio Steve Stifler, ovvero uno dei protagonisti dei film originali di American Pie. Questo sarà anche il primo film della serie senza l'attore Eugene Levy, che ha interpretato il personaggio di Noah Levenstein sia nei film principali che negli spin-off.

Il cast comprenderà anche Madison Pettis, Lizze Broadway, Natasha Benham, Piper Kurd, Darren Barnet e Zachary Gordon. Il film uscirà il 6 ottobre direttamente in DVD e su Netflix.