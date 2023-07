American Pie: Seann William Scott svela che è stato pagato solo 8000 dollari per recitare nel film

Seann William Scott ha rivelato quanto è stato pagato per recitare nel film American Pie, che ai box office ha incassato 235 milioni di dollari.

L'attore, intervistato da in tv da Rick Elsen, ha raccontato la sua esperienza e perché ha dovuto accettare altri lavori per mantenersi.

Il ricordo dell'attore

Seann William Scott ha dichiarato che aveva ricevuto per American Pie come compenso solo 8000 dollari, cifra che all'epoca per lui era molto alta.

L'attore ha aggiunto: "Mi ricordo che dopo ho comprato una Thunderbird usata per qualcosa come 5000 dollari, o forse 6000, e ho pensato: 'Oh sì, baby'. Non so cosa sia accaduto agli altri 2000 dollari perché ho dovuto lavorare allo zoo di Los Angeles vendendo churro, quindi forse era persino meno di 8000 dollari".

Giù le mani dalle nostre figlie: quando American Pie viene riletto in chiave femminile

I progetti successivi

Scott ha avuto nel film la parte del giocatore di lacrosse Steve Stifler, soprannominato Stifmeister. In occasione dei capitoli successivi il salario della star è aumentato notevolmente, arrivando nel 2012 a quota 5 milioni di dollari per American Reunion. Seann ha recentemente ripreso la parte in occasione di uno spot di DoorDash accanto a Jason Biggs e potrebbe recitare nuovamente in un quinto capitolo del franchise.

Tra i film successivi in cui ha recitato ci sono Final Destination, Road Trip, Evolution, Role Models e dando voce a Crash nei quattro lungometraggi animati di L'era glaciale.