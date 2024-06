American Pie, Jason Biggs svela l'errore nel film che nessuno ha notato: "Era prima di Twitter"

L'attore ha riflettuto sull'incredibile successo del primo film della saga in occasione dei 25 anni dalla sua uscita in sala

L'attore Jason Biggs ha riflettuto sul successo di American Pie 25 anni dopo il suo debutto nelle sale. Riflettendo sul film in una nuova intervista, Biggs ha svelato un grosso errore presente nel film che nessuno aveva notato all'epoca.

Biggs ha parlato del film a CBS Mornings, alla vigilia del 25esimo anniversario previsto a luglio. Di recente aveva parodiato la famosa "scena della torta" in uno spot pubblicitario della Edwards Desserts, e si trattava addirittura di una parodia shot-for-shot piena di easter egg.

Tra queste, un biglietto lasciato a Biggs accanto alla torta che recitava: "You're favourite". In questo caso, l'uso improprio di "you're" al posto di "your" era intenzionale, in quanto prendeva in giro il fatto che lo stesso errore fosse presente nel film vero e proprio, anche se all'epoca passò inosservato.

Jason Biggs e Eugene Levy in una scena di American Pie

"Abbiamo avuto l'idea di ricreare la scena della torta", ha raccontato Biggs. "L'abbiamo rifatta identica a quella del film. Ci sono un paio di easter egg, come il biglietto rosa o l'errore di battitura, che tra l'altro era già presente nel film. Il giorno delle riprese nessuno se n'è accorto. Nell'originale, 25 anni fa, nessuno se ne accorse. Questo era prima di Twitter".

Scritto da Adam Herz e diretto da Paul Weitz, American Pie è uscito il 9 luglio 1999. Il film è una storia di adolescenti che fanno un patto per perdere la loro verginità prima del diploma. Il titolo deriva dalla già citata scena più famosa in cui il personaggio di Biggs usa una torta di mele per masturbarsi, quando viene interrotto dal padre, interpretato da Eugene Levy.

Di recente, Alyson Hannigan ha spiegato perché inizialmente non voleva far ritorno nel cast di American Pie 2.