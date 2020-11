American Horror Story 10: Ryan Murphy svela il poster su Instagram

Ryan Murphy torna su Instagram per svelare il poster di American Horror Story 10 con un criptico post in cui anticipa un assaggio di ciò che attenderà i fan della serie antologica.

Il suggestivo poster, vagamente inquietante, mostra una bocca spalancata con labbra rosso fuoco e una sfilza di denti affilati come rasoi, davanti notiamo una penna a inchiostro stretta tra le dita di una mano guantata che sembra aver tatuato sulla lingua la scritta "AHS10". Il poster non rivela molto sul plot della stagione 10 di American Horror Story, ma anticipa nuovi incubi in arrivo per gli spettatori dello show.

La decima stagione di American Horror Story sarebbe dovuta approdare sul piccolo schermo a ottobre, ma l'emergenza sanitaria ha fatto slittare l'uscita della premiere al 2021. Qualche mese fa, Ryan Murphy aveva inoltre suggerito la possibile location della nuova stagione pubblicando sui social media l'immagine di una spiaggia pacifica di mare o lago accompagnata dalla scritta "American Horror Story. Clue.". L'ambientazione acquatica, con l'aggiunta dei denti affilati visti nel nuovo poster, evocherebbe il riferimento a classici quali Il mostro della laguna nera o Lo squalo, ma restiamo in attesa di saperne di più.

La decima stagione di American Horror Story vedrà nel cast la star Macaulay Culkin, Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock.