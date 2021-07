American Horror Story 10: riprese sospese a causa del Covid

Secondo quanto rivelato da Deadline, le riprese della decima stagione di American Horror Story, intitolata American Horror Story: Double Feature, sono state sospese a causa del Covid. La produzione è stata interrotta a tempo indeterminato dopo che un membro della troupe è risultato positivo al virus, obbligando all'isolamento un certo numero di persone.

I rappresentanti della serie e dello studio non hanno risposto a chiamate o e-mail in merito. La decima stagione della serie, American Horror Story: Double Feature, creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, sarà lanciata il 25 agosto. Ci saranno tutti i vecchi protagonisti: Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Lily Rabe e Finn Wittrock con alcuni nuovi membri, tra cui Macaulay Culkin, Neal McDonough e Kaia Gerber.

La serie è stata annunciata attraverso la pubblicazione di un video che mostra delle onde infrangersi sulla spiaggia: "Due storie di terrore in una sola stagione. Una vicino al mare, una vicino alla spiaggia". La nuova stagione avrà come tema principale il mare, i suoi pericoli e le sue creature.

La novità più interessante è che in una sola stagione di American Horror Story vedremo ben due storie. D'altro canto ancora non sappiamo se, lungo la strada, le due vicende separate finiranno per intersecarsi o meno: avremo un solo ed unico capitolo o continueranno ad essere due racconti separati fino alla fine?