American Horror Stories debutterà in esclusiva su Star all’interno di Disney+, ecco la data di uscita

La nuova serie antologica American Horror Stories debutterà in Italia in esclusiva su Star all'interno di Disney+, ecco svelata la data di uscita.

Svelata la data di uscita della nuova serie limitata American Horror Stories, la nuova stagione debutterà in Italia in esclusiva su Star all'interno di Disney+ il prossimo 8 settembre, seguita dalla decima stagione della serie antologica di successo American Horror Story: Double Feature, in arrivo sulla piattaforma a ottobre.

American Horror Stories è lo spin-off della premiata serie American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk. Questa serie antologica Star Original, composta da sette episodi, propone una storia horror diversa per ogni episodio ed è prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto.

American Horror Story è la popolarissima serie limitata antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk che esplora un differente tema horror e un'ambientazione per ogni stagione, spaziando da una casa infestata, a un manicomio e una congrega di streghe, fino a un freak show itinerante, a un hotel con una storia oscura e sanguinosa e a un campo estivo mortale.

Fin dal 2011, i creatori di American Horror Story hanno ridefinito il genere horror, e ad oggi sono moltissimi i fan appassionati che ogni anno attendono con ansia di scoprire quali terrori riserverà il prossimo capitolo.

Questo franchise, vincitore di Emmy e Golden Globe, è il capostipite del format contemporaneo delle serie limitate e rappresenta il prodotto più longevo nella storia di FX e ora ritorna con la decima stagione, American Horror Story: Double Feature, che debutterà su Disney+ il prossimo ottobre.

American Horror Story è prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto. Il franchise è prodotto da 20th Television.