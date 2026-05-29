Ryan Reynolds e Hugh Jackman di nuovo insieme per una docuserie targata Disney+

Le due star di Deadpool & Wolverine hanno annunciato l'arrivo di un progetto che racconterà le imprese del team di BONDS Flying Roos.

Una foto di Reynolds e Jackman
NOTIZIA di 29/05/2026

Ryan Reynolds e Hugh Jackman proseguiranno la loro partnership professionale, basata sulla grande amicizia che li lega da anni, in occasione di una nuova docuserie che verrà prodotta da Maximum Effort per Disney+.
Il progetto permetterà di vedere le due star di Deadpool & Wolverine alle prese con il famoso campionato SailGP, che vede sfidarsi velisti di ogni parte del mondo.

Cosa mostrerà il nuovo progetto di Disney+

Le puntate della docuserie seguiranno il team di BONDS Flying Roos, l'imbarcazione australiana i cui comproprietari sono proprio Hugh Jackman e Ryan Reynolds e che partecipa al famoso campionato SailGP.
Le regate sono caratterizzate da velocità, pressione e posta in gioco altissimo, mentre catamarani di 15 metri si sfidano a velocità che raggiungono persino quota 100 km/h.

I velisti più veloci d'Australia viaggeranno in giro per il mondo e affronteranno rivali di altissimo livello, mentre le due star del cinema si ritrovano alle prese con un nuovo mondo, seguendo la guida del pilota e CEO Tom Slingsby.
L'atleta ha conquistato in carriera un oro olimpico, ha vinto l'America's Cup e per tre volte è stato campione SailGP, diventando quindi uno dei velisti più titolati della storia dello sport.

Welcome to Wrexham: la docuserie con Ryan Reynolds e Rob McElhenney ottiene il rinnovo per ben 3 stagioni! Welcome to Wrexham: la docuserie con Ryan Reynolds e Rob McElhenney ottiene il rinnovo per ben 3 stagioni!

Un po' come accaduto con Welcome to Wrexham, la nuova docuserie proporrà un mix di umorismo, tensione e retroscena che trasporterà gli spettatori nel mondo di uno dei campionati sportivi più impegnativi, svelando anche la fiducia e il cameratismo esistente tra i membri del team.

Unnamed90

Le dichiarazioni delle star

Hugh e Ryan, che ha recentemente parlato del futuro di Deadpool, hanno dichiarato: "Questa è la nostra prima collaborazione dopo Deadpool & Wolverine e ci aspettiamo ancora una volta azione, commedia, emozioni, ma con molta più acqua. E (incrociamo le dita) pirati. Speriamo che ci siano pirati in SailGP".

Eric Schrier di Disney+ ha aggiunto: "Seguire Ryan, Hugh e il team australiano BONDS Flying Roos di SailGP ci offre una straordinaria prospettiva dall'interno su questo sport emozionante e su cosa serve per competere ai massimi livelli. Siamo entusiasti di portare questa storia al pubblico di Disney+ in tutto il mondo".

Nel team della produzione ci saranno inoltre Brent Hodge, impegnato anche come regista e showrunner, e Rob Mac, co-presidente del Wrexham AFC e produttore esecutivo di Welcome to Wrexham.