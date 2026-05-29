Ryan Reynolds e Hugh Jackman di nuovo insieme per una docuserie targata Disney+

Ryan Reynolds e Hugh Jackman proseguiranno la loro partnership professionale, basata sulla grande amicizia che li lega da anni, in occasione di una nuova docuserie che verrà prodotta da Maximum Effort per Disney+.

Il progetto permetterà di vedere le due star di Deadpool & Wolverine alle prese con il famoso campionato SailGP, che vede sfidarsi velisti di ogni parte del mondo.

Cosa mostrerà il nuovo progetto di Disney+

Le puntate della docuserie seguiranno il team di BONDS Flying Roos, l'imbarcazione australiana i cui comproprietari sono proprio Hugh Jackman e Ryan Reynolds e che partecipa al famoso campionato SailGP.

Le regate sono caratterizzate da velocità, pressione e posta in gioco altissimo, mentre catamarani di 15 metri si sfidano a velocità che raggiungono persino quota 100 km/h.

I velisti più veloci d'Australia viaggeranno in giro per il mondo e affronteranno rivali di altissimo livello, mentre le due star del cinema si ritrovano alle prese con un nuovo mondo, seguendo la guida del pilota e CEO Tom Slingsby.

L'atleta ha conquistato in carriera un oro olimpico, ha vinto l'America's Cup e per tre volte è stato campione SailGP, diventando quindi uno dei velisti più titolati della storia dello sport.

Un po' come accaduto con Welcome to Wrexham, la nuova docuserie proporrà un mix di umorismo, tensione e retroscena che trasporterà gli spettatori nel mondo di uno dei campionati sportivi più impegnativi, svelando anche la fiducia e il cameratismo esistente tra i membri del team.

Le dichiarazioni delle star

Hugh e Ryan, che ha recentemente parlato del futuro di Deadpool, hanno dichiarato: "Questa è la nostra prima collaborazione dopo Deadpool & Wolverine e ci aspettiamo ancora una volta azione, commedia, emozioni, ma con molta più acqua. E (incrociamo le dita) pirati. Speriamo che ci siano pirati in SailGP".

Eric Schrier di Disney+ ha aggiunto: "Seguire Ryan, Hugh e il team australiano BONDS Flying Roos di SailGP ci offre una straordinaria prospettiva dall'interno su questo sport emozionante e su cosa serve per competere ai massimi livelli. Siamo entusiasti di portare questa storia al pubblico di Disney+ in tutto il mondo".

Nel team della produzione ci saranno inoltre Brent Hodge, impegnato anche come regista e showrunner, e Rob Mac, co-presidente del Wrexham AFC e produttore esecutivo di Welcome to Wrexham.