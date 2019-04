American History X, su Netflix in streaming da oggi!

Aprile si avvia verso la conclusione ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming è American History X, l'acclamato thriller in bianco e nero con Edward Norton.

Diretto da Tony Kaye, il film ha come protagonista Derek Vinyard, ruolo per il quale Norton ricevette anche la candidatura agli Oscar come migliore attore protagonista. In seguito a una condanna a tre anni per aver ucciso due ragazzi afroamericani, Derek viene scarcerato. Appartenente alla fazione più estrema del neonazismo, il periodo in carcere lo porta a un profondo esame di coscienza sulle ipocrisie del movimento, cominciando ad allontanarsi dalla sua "fede" naziskin. Se Derek è sulla buona strada non si può dire lo stesso del fratello più piccolo, Danny (Edward Furlong), che seguendo l'esempio del fratello maggiore comincia anche lui, come il padre in passato, ad abbracciare le idee del neonazismo.

American History X venti anni fa fece scalpore ad Hollywood per la sua durezza ed estrema precisione nel raccontare un fenomeno molto forte nei primi anni '90. Il personaggio di Derek Vinyard è infatti basato su Frank Meeink, skinhead diventato oggi attore e produttore. Un progetto ambizioso che fece riflettere vent'anni fa e lo fa ancora oggi e un film in cui Edward Norton ha sempre creduto molto, tanto da rifiutare Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg pur di prenderne parte.

American History X è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.