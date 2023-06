American History X stasera su Iris: cast, trama e curiosità del film con Edward Norton

Stasera Iris manda in onda American History X con Edward Norton: cast, recensione e trama del film.

Stasera, 30 giugno 2023, su Iris, canale 22 del digitale terrestre, in prima serata, a partire dalle 21:00, va in onda American History X con Edward Norton. La pellicola, diretta da Tony Kaye è stata scritta da David McKenna. Anne Dudley ha composto le musiche. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Edward Norton in un'immagine di American History X

American History X: Trama

Gonfio di rabbia e violenza, Derek, leader di un gruppo di naziskin americani, è finito in galera. Un calvario da cui esce cambiato, guarito e redento. Ora lo aspetta il compito più difficile, salvare dal suo stesso destino il fratello minore, cresciuto nel mito della razza e con il desiderio di emularlo.

American History X: Curiosità

American History Xè arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 27 Agosto 1999. Le riprese del film si sono svolte dal 17 Marzo 1997 al 21 Maggio 1997 negli Stati Uniti.

Edward Norton ricevette una nomination all'Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in American History X.

Durante la scena in cui il personaggio di Edward Norton pronuncia un discorso razzista, contro gli immigrati, l'atmosfera era così tesa sul set che molti membri del cast e della troupe si sentirono a disagio. Il discorso è stato progettato per suscitare reazioni intense, e alcuni attori affermarono che era difficile per loro stare nella stessa stanza mentre Norton lo recitava.

Il regista Tony Kaye ebbe una disputa creativa con Edward Norton e i produttori durante la produzione del film. Kaye cercò di rimuovere il suo nome dai crediti del regista e voleva sostituirlo con il nome "Humpty Dumpty" come segno di protesta. Alla fine, la Directors Guild of America (DGA) decise che solo Tony Kaye poteva essere accreditato come regista, ma il conflitto portò a tensioni significative tra Kaye e Norton.

Il titolo del film fa riferimento al nome di un corso scolastico immaginario sulla storia americana. Il simbolo "X" allude al termine "unknown" (sconosciuto), che rappresenta l'ignoranza e il pregiudizio che alimentano il razzismo.

Edward Furlong in una scena di American History X

American History X: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di American History X.

Edward Norton con la svastica tatuata sul petto in una scena di American History X

American History X: Interpreti e personaggi