American Gigolo: Jon Bernthal dà alle donne quello che vogliono nel trailer della serie reboot

Jon Bernthal sfodera il suo lato più spavaldo e sensuale nel trailer della serie Showtime American Gigolo, in arrivo in autunno.

Jon Bernthal sfodera il suo lato sexy nel trailer di American Gigolo. La star di The Punisher e We Own This City si misura per la prima volta con un personaggio sensuale, il gigolo Julian Kaye, portato al successo negli anni '80 dall'icona Richard Gere. Negli USA il reboot in forma di serie approderà su Showtime l'11 settembre.

"Penso di voler tornare di nuovo al lavoro", dichiara Julian. Poi passiamo a Isabelle (Lizzie Brocheré) che lo schiaffeggia, si toglie la vestaglia e dice: "Mostrami cosa sai fare".

Il trailer riporta gli spettatori all'infanzia di Julian (interpretato da Gabriel LaBelle) e alla scoperta delle sue "doti". Da adulto, l'uomo lavora come escort fino a quando non viene incastrato per omicidio e viene condannato a 15 anni in galera. Finalmente esce di prigione e prova a riallacciare il rapporto con l'ex amante Michelle (Gretchen Mol), la problematica madre e le persone che lo hanno tradito.

American Gigolo: per il regista Paul Schrader la serie è "un'idea pessima"

American Gigolo, creato da Nikki Toscano, vede Rosie O'Donnell nei panni della Detective Sunday, ancora alal ricerca della verità sull'omicidio che ha fatto finire Julian in prigione, Leland Orser (Ray Donovan) in quelli di Richard Stratton, un miliardario del settore tecnologico che si è fatto da sé, tecnologico, è Wane Brady che interpreta Lorenzo, migliore amico e mentore di Julian.

"È difficile credere che siano trascorsi più di 40 anni dall'uscita del film American gigolo e ora abbiamo la possibilità di continuare la storia in forma di serie TV", ha detto in precedenza il produttore esecutivo Jerry Bruckheimer a EW. "Aspettatevi un mistero, un pericolo e desideri accresciuti mentre Jon Bernthal porta l'iconico personaggio del film in un viaggio avventuroso e divertente".