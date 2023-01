Showtime si fonde con Paramount+ e cancella American Gigolo, Let The Right One In e Three Women

Paramount Global ha annunciato che Showtime e Paramount+ si fonderanno e, con l'annuncio, ha svelato la cancellazione di American Gigolo, Let the right one in e Three Women.

Showtime e Paramount+ sono destinati a fondersi entro la fine dell'anno e il network via cavo ha accompagnato la notizia dell'unione delle due realtà annunciando la cancellazione di alcune serie.

Tra i progetti che non torneranno ci sono infatti Let The Right One In, American Gigolo e Three Women.

La nuova realtà di Paramount Global si chiamerà Paramount+ with Showtime e nelle ultime settimane Chis MccCarthy, a capo del network, ha valutato quali titoli man tenere nella propria offerta.

Three Women, la nuova serie con Shailene Woodley, Betty Gilpin, DeWanda Wise e Gabrielle Creevy. Le riprese erano state completate e sembra che il progetto sia stato presentato ad altre emittenti potenzialmente interessate. Secondo Deadline ci sarebbe già stata un'offerta che sta venendo valutata.

Il progetto era ispirato al libro di Lisa Taddeo e seguiva un gruppo di donne mentre stanno per dare una svolta alla propria vita.

Lasciami entrare, adattamento del romanzo scritto a John Ajvide Lindqvist che aveva come protagonisti Demian Bichir e Madison Taylor Baez, non andrà oltre la prima stagione, come accadrà ad American Gigolo, con star Jon Bernthal.

Tutti i titoli di Showtime potrebbero potenzialmente essere offerti ad altre emittenti e piattaforme di streaming.