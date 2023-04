Alla ricerca di me: trailer per la nuova serie Disney+ dal regista di Shang-Chi

Disney+ ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Alla ricerca di me, una nuova serie originale creata dal regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton.

Alla ricerca di me segue un adolescente americano che fa amicizia con il figlio di un dio mitico con cui dovrà collaborare per fermare una forza del male che sta invadendo il paese. La serie è basata sull'omonima graphic novel di Gene Luen Yang, noto anche per aver scritto fumetti per Marvel e DC, come Shang-Chi e Superman Smashes the Klan, rispettivamente.

Il trailer di Alla ricerca di me mostra lo studente liceale Jim Wang (Ben Wang) che viene presentato a un nuovo studente, il nuovo arrivato Wei-Chen (l'ex campione di Taekwondo Jimmy Liu). Essendo entrambi cinesi, ci saranno molte gag relative alla loro integrazione, soprattutto se si considera che Jim ritiene che Wei-Chen lo stia ostacolando. Tuttavia, le cose cambiano quando Jim sorprende Wei-Chen a combattere contro un cattivo della scuola. Facciamo quindi la conoscenza di sua madre, interpretata dal Premio Oscar Michelle Yeoh.

"Leggere l'avvincente adattamento di Kelvin [Yu] dell'incredibile romanzo di Gene mi ha fatto ridere, piangere e saltare dalla sedia a ogni pagina", ha dichiarato in precedenza alla stampa il regista Destin Daniel Cretton.

"Mi sento profondamente legato ai personaggi di questa storia e al brillante team che la sta portando in vita. Questo show sarà diverso da qualsiasi cosa abbiamo sperimentato in TV e non vedo l'ora che il mondo veda cosa stiamo preparando".

Oltre al prossimo film sugli Avengers, Destin Daniel Cretton sta preparando anche la serie su Wonder Man per i Marvel Studios. Alla ricerca di me esordirà il 24 maggio su Disney+.