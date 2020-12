Ambulance: Yahya Abdul-Mateen II nel cast del thriller con Jake Gyllenhaal

Ambulance, il thriller di Michael Bay con star Jake Gyllenhaal, avrà tra i suoi protagonisti anche Yahya Abdul-Mateen II e le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021.

Il progetto è stato annunciato un mese fa e sarà basato sul film olandese del 2005 in cui si racconta la storia di due fratelli in fuga dalla polizia.

Il film Ambulance sarà scritto da Chris Fedak e mostrerà i due protagonisti dopo che decidono di rubare un'ambulanza per allontanarsi dalle forze dell'ordine, senza poter sapere che a bordo c'è una dottoressa e un pazienti in condizioni critiche.

Il ruolo della protagonista femminile sarà interpretato da Eiza González che reciterà quindi accanto a Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II.

Il nuovo arrivo nel cast ha interpretato il villain Black Manta in Aquaman, il lungometraggio tratto dai fumetti della DC con star Jason Momoa, e ha avuto un ruolo in Watchmen, ottenendo un Emmy nella categoria Miglior Attore Non Protagonista. Yahya sarà prossimamente protagonista anche di Candyman e di The Matrix 4.

Michael Bay si è recentemente occupato di Songbird, il primo progetto girato durante la pandemia che è stato diretto da Adam Mason e ha come star KJ Apa.

Il regista, recentemente, ha realizzato 6 Underground con star Ryan Reynolds, progetto che ha ottenuto grandi dati per quanto riguarda le visualizzazioni in streaming.