Ambulance: lo spot del Super Bowl del thriller di Michael Bay con Jake Gyllenhaal

Frenetico e adrenalinico spot per Ambulance, action thriller di Michael Bay con Jake Gyllenhaal in uscita nei cinema italiani il 23 marzo.

Un frenetico spot uscito in occasione del Super Bowl, dominato dallo stile esagerato di Michael Bay, anticipa l'arrivo al cinema di Ambulance, nuovo thriller interpretato da Jake Gyllenhaal.

Nel video si assiste a quello che accade quando una rapina prende una svolta inaspettata, costringendo i criminali a prendere il controllo su un'ambulanza per provare a fuggire nonostante a bordo ci sia un paziente.

Ambulance è il remake di un lungometraggio danese diretto da Laurits Munch-Petersen. I protagonisti nel ruolo di rapinatori sono Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II mentre Eiza González è il paramedico a bordo del veicolo che si sta occupando del paziente in gravi condizioni.

Michael Bay ha diretto il progetto, in uscita il 23 marzo 2022, che prende il via quando un onesto lavoratore si ritrova a fare i conti con la malattia della moglie e la necessità di avere a disposizione una grande somma di denaro per farla operare. Un suo amico criminale lo convince a prendere d'assalto una banca.

Nel cast del film, scritto da Chris Fedak, ci sono anche Garret Dillahunt, A Martinez, Keir O'Donnell, e Moses Ingram.