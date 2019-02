Amazon Prime Video: ecco le novità in catalogo a Febbraio!

Amazon ha presentato il catalogo di febbraio 2019 disponibile per tutti i clienti Prime Video. Questo mese tra le novità, le prime tre stagioni di The Expanse, la celebre serie fantascientifica in esclusiva per il servizio streaming, la docu-serie su Lorena Bobbitt e tantissimi film pluripremiati, tra cui Dogman e Lazzaro Felice. Diamo anche un'occhiata più da vicino alle news, ai film e alle serie tv fornite dal servizio di video on demand.

The Expanse - dall'8 febbraio

Prime Video offrirà in esclusiva ai propri clienti, a partire dall'8 Febbraio, le prime tre stagioni della serie The Expanse. Tratta dai romanzi di James S. A. Corey, The Expanse è una serie fantascientifica con un risvolto politico ambientata nel futuro. La serie è stata molto apprezzata dalla critica e ha vinto numerosi premi. Gli umani hanno ormai colonizzato il sistema solare e le Nazioni Unite controllano la Terra mentre una forza militare indipendente risiede su Marte. Disperati per la scarsezza di acqua e ossigeno, la serie ha inizio con Marte e la Terra pronti a dichiararsi guerra per conquistare le risorse trovate nella Fascia Principale degli asteroidi. Con poche chance di sopravvivere, gli alleati si trovano a combattere per il futuro dell'umanità.

Nel 2019 Prime Video renderà inoltre disponibile la quarta stagione di The Expanse, diventata una serie Prime Original. Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon, lo aveva annunciato a Maggio del 2018 a Los Angeles in occasione dell'International Space Development Conference della National Space Society alla quale parteciparono anche il cast e lo showrunner. Creata e scritta dagli autori nominati ai Premi Oscar Mark Fergus (Iron Man) e Hawk Otsby (Children of Men), la serie ha nel cast Thomas Jane (Deep Blue Sea), nominato tre volte ai Golden Globe, l'attrice Shohreh Asgdashloo (Star Trek: Beyond), che vanta una nomination a un Premio Oscar, Steve Strait (The Covenant), Dominique Tipper (Fantastic Beasts and Where to Find Them), Wes Chatam (The Hunger Games), Cas Anvar (Punisher: War Zone),Frankie Adams (Mortal Engines), Shawn Doyle (Frequency), Chad L. Coleman (The Walking Dead), Florence Faivre (The Sia Renaissance), e Cara Gee (Empire of Dirt).

Hanna - da marzo 2019

In occasione della Berlinale 2019, l'11 Febbraio, la nuova serie Prime Original Hanna sarà presentata in anteprima europea. Cresciuta in totale isolamento nelle foreste più remote dell'Europa dell'est, Hanna (Esme Creed-Miles), ha trascorso tutta la sua infanzia allenandosi per combattere e difendersi da coloro che danno la caccia a lei e a suo padre, Erik Heller (Joel Kinnaman), un mercenario. Le sue abilità di sopravvivenza hanno occasione di essere messe alla prova quando Hanna e suo padre devono separarsi in seguito alla scoperta della loro copertura da parte di un'agente corrotta della CIA, Marissa Wiegler (Mireille Enos), e del suo team.

Hanna non ha scelta, deve iniziare un pericoloso viaggio in solitaria attraverso l'Europa nel tentativo di ricongiungersi con suo padre e allo stesso tempo di sfuggire e liberarsi dai pericolosi agenti che li hanno puntati. L'abitudine all'isolamento di Hanna comporta per lei continue sfide emozionali e fisiche mentre deve affrontare una cospirazione sempre più profonda che potrebbe portare alla disfatta sua e di suo padre. Basata sulla pellicola del 2011 con Saoirse Ronan, la prima stagione di Hanna è stata scritta e prodotta da David Farr (The Night Manager) che ha lavorato anche alla stesura del film. La regista Sarah Adina Smith (Legion, Room 104) ha diretto i primi due episodi della serie, girati interamente in Ungheria, Slovacchia, Spagna e Regno Unito.

Hanna sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a Marzo 2019

Lorena - dal 15 febbraio

Dal 15 Febbraio sarà disponibile su Amazon Prime Video Lorena, un documentario Prime Original in quattro episodi, che vede Jordan Peele come produttore esecutivo. La docuserie è stata presentata in anteprima mondiale in occasione del Sundance Film Festival. Diretto dall'acclamato regista Joshua Rofé (Lost for Life), Lorena rivela le verità nascoste del famoso caso di John Wayne e Lorena Bobbitt, sfidando la narrazione che per lungo tempo ha circondato la vicenda. La serie fornisce una nuova prospettiva sulla storia di Lorena Bobbitt e rivela come questa vicenda abbia posto le basi per il moderno modello di informazione che prevede un ciclo di sole 24 ore per le notizie e un tono sempre più sensazionalistico nell'esporle. Relegata alla stampa scandalistica e alle battute dei late-night talk show, la storia della Bobbitt ha rappresentato un'opportunità mancata per parlare di violenza domestica e sessuale negli Stati Uniti. Lorena è un innovativo approfondimento sulle questioni morali e sulle dolorose tragedie umane al centro di questo celebre "American scandal".

This giant beast that is the global economy - dal 22 febbraio

Creata dal premio Oscar Adam McKay, Will Ferrell e Adam Davidson (co-fondatore di NPR's Planet Money), e dai produttori premiati agli Emmy Eli Holzman e Aaron Saidman, This Giant Beast That is the Global Economy indaga su scala mondiale gli aspetti più interessanti, divertenti, destabilizzanti e bizzarri che influiscono sull'economia globale ed è presentata da Kal Penn (Designated Survivor, Harold & Kumar, How I Met Your Mother).

Con questa serie in otto episodi McKay (autore e regista di The Big Short e Vice) porta su Prime Video il suo stile narrativo personalissimo, brillante e divertente. Ogni episodio si focalizza su uno dei temi centrali della Global Economy. Come si ricicla del denaro sporco? Ma il denaro esiste veramente? Come mai la morte è così costosa? Quanto bisogna temere l'avvento della "rubber apocalypse"? Comprare Nike contraffatte finanzia davvero il terrorismo? È più facile per gli idioti diventare ricchi?

Attraverso tredici paesi, Penn incontra personaggi unici in altrettanto peculiari location come una crypto-miniera a Praga, un centro per l'analisi della corruzione a Singapore, una piantagione di gomma in Thailandia, un cimitero di aeroplani nell'area del Mojave e una fabbrica di dildo a Los Angeles.

The Widow - dal 1 marzo

A partire da Venerdì 1 Marzo saranno disponibili su Prime Video in tutto il mondo gli otto episodi della serie Prime Original The Widow. La serie narra la storia di Georgia Wells (Kate Beckinsale) che ha vissuto rinchiusa nella sua casa di campagna in Galles, lontana dalla società e dai comfort del 21esimo secolo da quando, tre anni prima, il suo amato marito, Will (Matthew Le Nevez), è morto in un incidente aereo nella Repubblica Democratica del Congo (DRC). La sua vita, però, cambia improvvisamente quando intravede Will sullo sfondo di un servizio televisivo girato in Congo... Sconvolta, ma completamente certa che Will è ancora vivo, Georgia ritorna, per la prima volta dal tragico avvenimento, nella capitale Kinshasa.

Una volta lì si riunisce con Judith Gray (Alex Kingston), l'enigmatico business partner di Will, e con Emmanuel Kazadi(Jacky Ido), un giornalista congolese, conosciuto tre anni prima, all'epoca della tragedia aerea, in cui l'uomo perse la moglie. Noncurante dei pericoli a cui va incontro, Georgia si mette in viaggio per il paese alla ricerca di Will. Quello in cui si imbarca Georgia è un viaggio che la porta nelle pericolosissime regioni a est della Repubblica Democratica del Congo, dove incontrerà bambini-soldato, Adidja (Shalon Nyandiko), il folle Generale Azikiwe (Babs Olusanmokun) e un misterioso uomo chiamato Pieter Bello (Bart Fouche). Spesso si dice che si è disposti ad andare fino ai confini del mondo per le persone che si amano, e questo è proprio il caso di Georgia.

Saranno inoltre disponibili su Amazon Prime Video:

Just Add Magic - la terza stagione dall'1 Febbraio Devious Maids - le prime quattro stagioni dal 4 Febbraio The Bold Type - la prima stagione dall'11 Febbraio La fantastica signora Maisel - la seconda stagione della serie Prime Original in versione doppiata dal 15 Febbraio Hap & Leonard - la terza stagione dal 18 Febbraio Homecoming- la prima stagione della serie Prime Original dal 22 Febbraio

L'Arca di Legno - da Febbraio Arrivano I Prof - dall'1 Febbraio Romanzo di una strage - dall'1 Febbraio Down a Dark Hall - dal 2 Febbraio The Spy who Dumped me - dal 9 Febbraio Si muore tutti democristiani - dal 10 Febbraio Dogman - dal 17 Febbraio Only the Brave - dal 23 Febbraio Lazzaro felice - dal 28 Febbraio