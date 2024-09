Amazon: Cluedo Cospiracy è attualmente in sconto

Differentemente dagli altri giochi di società, Cluedo si distingue da sempre grazie al suo saper catturare il fascino del mistero e dell'indagine, immergendo i giocatori in un'avvincente caccia all'assassino. Ogni partita è un enigma da risolvere, una sfida di deduzione e strategia dove tutti gli indizi si rivelano a poco a poco inevitabilmente cruciali per svelare il colpevole, l'arma e il luogo del delitto.

Come nei grandi film gialli e thriller, Cluedo ci trasporta in un mondo di sospetti e intrighi, dove ogni mossa può portare alla verità o a un vicolo cieco, contribuendo a generare un'atmosfera tesa e misteriosa, ma anche stimolante tanto quanto lo sono stati, per fare due esempi recenti, i due lungometraggi firmati da Rian Johnson, Knives Out (Cena con Delitto e Glass Onion), in cui la soluzione finale diventa un mezzo per approfondire le identità che circondano i protagonisti e le loro ombre.

Cos'è Cluedo Cospiracy?

Ricordando in qualche modo le dinamiche narrative al centro del film Glass Onion - Knives Out e delle storie nello stesso genere, Cluedo Cospiracy lancia i giocatori in un'avventura in cui la strategia conta sopra ogni altra cosa, e in cui sono tutti sospettati. I partecipanti alla partita sono stati invitati al Resort Vipera nera, dove qualcuno (dei giocatori ovviamente) tenterà di uccidere il manager, il Signor Coral. Ogni persona coinvolta nel gioco, quindi, assumerà delle identità segrete dividendosi rispettivamente in due gruppi: gli Alleati e i Membri del complotto. I primi avranno il compito di proteggere il Signor Coral, mentre i secondi dovranno trovare il modo di eliminarlo di nascosto. L'inganno e la manipolazione saranno le carte vincenti di qualcuno, o la condanna per tutti gli altri. Fidarsi o non fidarsi? Sta tutto a voi.

All'interno della scatola di Cluedo Cospiracy troverete: il tabellone, 10 carte Ruolo segreto, 10 Buste dell'identità, 9 tessere trappola, 35 carte equipaggiamento, 21 carte degli indizi, 11 pedine, la pedina in legno a forma di cuore, la pedina in legno a forma di nuvola, 6 armi del delitto in miniatura, 9 pedine luogo, le Istruzioni per l'Esploratore, le Istruzioni per la Guardia del corpo e il foglio di istruzioni.