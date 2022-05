Amanda Waller: Viola Davis, possibile protagonista di una serie tv

Amanda Waller, personaggio interpretato da Viola Davis, potrebbe essere al centro di una nuova serie in fase di sviluppo per HBO Max.

L'attrice premio Oscar sembra sia impegnata nella fase di trattative per tornare davanti alla macchina da presa del progetto di cui sarà produttrice esecutiva.

La serie su Amanda Waller sarà scritta e prodotta da Christal Henry. James Gunn, invece, sarà coinvolto come produttore con Peter Safran.

Viola Davis, in precedenza, aveva dichiarato: "Essendo una fan dei fumetti e di Wonder Woman, amo l'intero DC Comics universe. Scambiavo fumetti quando ero un ragazzina, quindi è qualcosa che mi attira. Quando sogni di essere un attore è quello che sogni, è come giocare a recitare: essere un supereroe, prendere la pistola, immergerti in quella fantasia".

La storia proposta sul piccolo schermo dovrebbe prendere il via da dove si era interrotta in Peacemaker, serie non ancora arrivata sugli schermi italiani.

Se non volete quindi degli spoiler su quanto accade negli episodi non proseguite con la lettura.

Nello show ideato da James Gunn Leota Adebayo (Danielle Brooks), figlia di Amanda, aveva rivelato pubblicamente il lavoro con la Task Force X e Suicide Squad.