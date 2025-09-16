Amanda Seyfried e Sydney Sweeney diventano 'una famiglia' nel trailer di The Housemaid

Il 19 dicembre arriverà nei cinema americani il film The Housemaid, il thriller diretto da Paul Feig con star Amanda Seyfried e Sydney Sweeney tratto dal libro scritto da Freida McFadden.

Nell'attesa della distribuzione nelle sale, Lionsgate ha ora condiviso online il trailer del progetto che mostrerà il lato oscuro dei personaggi coinvolti.

Cosa mostra il trailer di The Housemaid

Nel video pubblicato online, sulle note di un popolare brano di Sabrina Carpenter, si assiste al primo incontro tra la giovane Millie, in cerca di un lavoro, e l'affascinante e sofisticata Nina, che le offre di diventare la sua domestica.

Quello che sembrava un posto di lavoro idilliaco, tuttavia, prende rapidamente una svolta oscura dopo che la protagonista si trasferisce nella casa dei Winchester. Il trailer di The Housemaid mostra quindi liti, scontri, sospetti, attacchi, coltelli insanguinati, fughe, arresti e potenziali scandali.

Ecco il video:

Cosa racconterà il film

In The Housemaid si racconterà quello che accade a Millie, interpretata da Sydney Sweeney, dopo che la giovane accetta di lavorare come governante per la coppia composta da Nina e dal suo affascinante marito, ruoli affidati ad Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. La situazione prenderà ben presto una svolta oscura, complicata anche dal fatto che Millie ha dei segreti che preferirebbe non rivelare.

Nel cast ci sono anche l'attore italiano Michele Morrone ed Elizabeth Perkins.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Rebecca Sonnenshine, già nel gruppo di autori della serie The Vampire Diaries e The Boys. La regia, invece, è dell'esperto Paul Feig che fa parte inoltre del team di produttori insieme a Todd Lieberman e Laura Fischer.

The Housemaid arriverà nelle sale poco prima di Natale e, per ora, Lionsgate non ha svelato se c'è l'intenzione di produrre anche potenziali sequel tratti dai romanzi successivi scritti da McFadden dopo un eventuale successo ai box office.