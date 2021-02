Amanda Seyfried si pente di Les Miserables: "Quando sento come ho cantato mi vengono gli incubi"

Amanda Seyfried rivela l'insoddisfazione per la sua performance canora in Les Miserables e svela che a ripensarci ha ancora gli incubi.

Non tutti gli attori sono soddisfatti delle loro performance passate. Amanda Seyfried ha confessato pubblicamente di avere gli incubi quando riguarda Les Misérables di Tom Hooper per via del suo scarso talento canoro.

La radiosa Amanda Seyfried ed Eddie Redmayne in Les Misérables

Nell'adattamento del celebre musical, Amanda Seyfried interpreta Cosette, figlia illegittima di Fantine (interpretata da Anne Hathaway in una performance che le ha fruttato l'Oscar). La Seyfried ha però confessato a Variety che la sua voce era troppo debole per il ruolo. Tom Hooper non ha utilizzato le tracce prepregistrate per le performance musicali facendo cantare tutti gli attori live sul set, procedura che ha terrorizzato la Seyfried:

"Ci sono molti momenti della mia carriera di cui mi penso del tutto. Vorrei rifare da capo Les Misérables per via della mia performance canora. Ho ancora gli incubi di notte. Cantare è una pratica più indulgente del recitare per certi versi. Quando interpreto scene commoventi o emozionanti sento di essere presente, mi sento bene ed è catartico. Il canto funziona nello stesso modo. L'emozione attraverso la musica è così magica. Quando la tua voce arriva dove vuoi e senti che è sufficientemente potente. Questo, in Les Misérables, non è successo."

Guardiani della Galassia, Amanda Seyfried: "Ho detto no a Gamora perché credevo che sarebbe stato un flop"

L'attrice prosegue: "La mia voce era davvero debole. Oggi sento che potrei interpretare Cosette, ho lavorato a lungo per rafforzare la mia voce e aumentare la resistenza. Ho lavorato sul mio vibrato, che era inesistente. Da un punto di vista tecnico, ero davvero insoddisfatta di come ho cantato."

Amanda Seyfried ha ripetuto l'esperienza canora anche in Mamma Mia! e nel sequel Mamma Mia: Here We Go Again. Di recente l'attrice ha fatto parte del cast di Mank nei panni della diva del muto Marion Davies, ruolo che potrebbe fruttarle una nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista.