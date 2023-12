Naomi Watts nel film erotico Emmanuelle di Audrey Diwan, prima immagine 'bollente'

Naomi Watts entra a far parte del cast di Emmanuelle, nuova fatica della francese Audrey Diwan. La regista premiata nel 2021 col Leone d'Oro a Venezia per il suo La scelta di Anne - L'Événement rilegge la storia erotica affidando a Noémie Merlant il ruolo del celebre personaggio.

Emmanuelle: Noemie Merlant nella prima foto

Emmanuelle, in lavorazione da settembre, ha appena visto la conclusione delle delle riprese celebrata dalla prima foto che vede Noemie Merlant mollemente distesa su un letto sfatto; tra le location Parigi e Hong Kong. Il film è ispirato al romanzo erotico di Emmanuelle Arsan del 1967, incentrato sulla storia di una donna e le sue fantasie sessuali, adattato in una serie di film softcore negli anni '70 e '80.

Nel cast troviamo anche Anamaria Vartolomei e Luàna Bajrami, oltre a Will Sharpe, che è il protagonista maschile, Jamie Campbell Bower, Chacha Huang ed Anthony Wong (Infernal Affairs). Il film è stato scritto da Audrey Diwan insieme a Rebecca Zlotowski.

Quanto a Naomi Watts, pur conoscendo il francese non è troppo fluida nella lingua, ma a quanto avrebbe rivelato Deadline il film è stato girato in lingua inglese. La protagonista Noemie Merlant ha fatto di recente il suo debutto in lingua inglese in Tar dove recita a fianco di Cate Blanchett.

I dettagli della trama di Emmanuelle al momento sono top secret, ma pare che il film di Diwan si discosterà dall'adattamento cinematografico del 1977, che vedeva protagonista Sylvia Kristel nei panni della moglie di un diplomatico francese a Bangkok che si imbarca in un viaggio alla scoperta del sesso.