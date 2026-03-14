Altrimenti ci arrabbiamo: il segreto di Bud Spencer nella sfida 'birra e salsicce'

Intramontabile Altrimenti ci arrabbiamo. La scatenata commedia automobilistica del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill torna ad allietare gli spettatori italiani oggi 14 marzo in prima serata su Rete 4. Tra corse sfrenate, scazzottate e gag inossidabili, il film è ben presente nel cuore degli spettatori anche grazie a Dune Buggy, l'allegro motivetto degli Oliver Onions che funge da colonna sonora al film.

Tante le scene cult presenti nel film che rappresentano l'apice del duo formato da Spencer e Hill, ma uno dei momenti più divertenti è rappresentato alle mitiche sfide a birra e salsicce, gare di resistenza mangereccia che sono il modo con cui i due amici/nemici Kid (Terence Hill) e Ben (Bud Spencer) risolvono le questioni in sospeso. La realizzazione di queste scene nasconde in realtà un "gustoso" segreto.

Bud Spencer e Terence Hill nella scena del coro dei pompieri

Il segreto della sfida: niente alcool, ma vere salsicce

Dopo aver vinto in una gara di rallycross una dune buggy rossa fiammante con la capotte gialla, il pilota Kid e il meccanico Ben decidono gi giocarsela per decidere a chi andrà. Kid propone una gara a chi beve più birra e mangia più salsicce, così i due si siedono al bancone di un locale del luna park che si trova accanto all'officina di Ben e iniziano a ordinare il loro piatto preferito.

Per garantire realismo e continuità i due attori, amici nella vita, decisero di usare vere salsicce mandandole giù una dopo l'altra, come svela il volume di Marcello Gagliani Caputo Altrimenti ci arrabbiamo. Il cinema di Bud Spencer e Terence Hill. I due attori arrivarono alla fine della giornata di riprese talmente pieni da saltare la cena per diversi giorni. Diversa è la storia della birra. Bere tutti quei boccali era davvero un'impresa possibile così Bud e Terence ripiegarono su litri di tè freddo o bibite analcoliche opportunamente colorate. Come cita Sugarpulp.it, però, Bud Spencer arrivò a bere quasi due litri di birra in una sola ripresa. Di fronte allo stupore della troupe, lui rispose divertito: "Non è colpa mia se ho un talento nascosto!".

Quale è la trama completa di Altrimenti ci arrabbiamo

Bud Spencer e Terence Hill in sella alle due ruote

L'ossessione per la velocità e le dune buggy finisce per cause attriti tra gli amici Ben e Kid e un boss locale, il Capo, speculatore edilizio che vuole demolire il luna park, compreso il locale in cui Ben e Kid si stanno sfidando a birr e salsicce, per costruire un grattacielo. Nella rissa che esplode gli scagnozzi del Capo che devastano il locale e incendiano la loro dune buggy.

La sera stessa Ben e Kid si recano dal Capo per riavere una nuova dune baggy, minacciando di arrabbiarsi se non verranno risarciti. Su consiglio del Dottore, il Capo ordina ai suoi sottoposti di eliminare i sue arditi amici, ma l'impresa si rivelerà tutt'altro che facile. Tra risse, inseguimenti, corse e scazzottate, il killer Paganini, assoldato appositamente per far fuori Ben e Kid arriverà a seguire i due alle prove del coro dei pompieri di cui Ben fa parte, fallendo miseramente nell'impresa.