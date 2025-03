Altrimenti ci arrabbiamo, la prima volta in blu-ray per il cult con Bud Spencer e Terence Hill

Il cult del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill è approdato in homevideo per la prima volta in alta definizione. Video spettacolare fra autocross, scazzottate e inseguimenti in moto. Discreto l'audio e buoni gli extra.

Un cult assoluto di oltre 50 anni fa, uno dei film più amati della coppia Bud Spencer e Terence Hill, è approdato per la prima volta in blu-ray e nello splendore dell'alta definizione. Si tratta di Altrimenti ci arrabbiamo, che grazie a Mustang Entertainment può essere ammirato adesso anche in homevideo nella versione restaurata già presentata lo scorso anno al Festival di Roma con il sostegno di Infinity+.

Bud Spencer e Terence Hill in una scena sulle moto

Un film all'epoca campione di incassi che ha stregato anche le generazioni successive, una sequenza di scene divenute memorabili fra gare automobilistiche fracassone, scazzottate, sfide di birra e salsicce, risate e cori esilaranti, il tutto impreziosito dalla mitica Dune Buggy e dal celebre tema musicale degli Oliver Onions. Un'occasione imperdibile per riscoprire il film di Marcello Fondato come mai si era visto prima nelle edizioni casalinghe.

Un video HD convincente che beneficia dell'ottimo restauro

Il blu-ray di Altrimenti ci arrabbiamo

Se la prima volta in HD del cult con Bud Spencer e Terence Hill era attesissima, il blu-ray di Altrimenti ci arrabbiamo non delude le attese. Desta solo un po' di perplessità il menu completamente muto, per il resto l'edizione è pienamente convincente, a partire da un video che risplende nel suo formato originale 1.85:1 grazie all'ottimo restauro, con un quadro pulitissimo e completamente privo di graffi o sporcizia. La grana è perfettamente conservata, il dettaglio molto buono anche se con qualche limite, che affiora soprattutto in alcune scene ed è comunque dovuto al girato dell'epoca.

I due protagonisti durante la sfida a birra e salsicce

Quanto al croma, i colori sono belli vivaci, il rosso della Dune Buggy è apprezzabile, come quello intenso delle pareti del teatro, ma tutto il croma è convincente con incarnati naturali e ambientazioni ricche nelle tonalità, anche se manca talvolta un pizzico di intensità che del resto solo l'HDR può dare. Buona anche la profondità dei neri, con assenza di banding e ottima gestione della compressione.

Audio dal timbro vintage ma nel complesso soddisfacente

Una scena della gara di autocross

L'audio per ovvi motivi non può essere altrettanto esaltante, ma va detto che la traccia in DTS HD Master Audio 2.0 restituisce comunque un ascolto pulito, piacevole e abbastanza vivace. La spazialità limitata e il timbro un po' vintage dei dialoghi sono inevitabili, ma in ogni caso, pur con i limiti citati, la scena sonora è sufficientemente coinvolgente nei momenti più chiassosi, come la spettacolare gara di autocross iniziale con tutti i suoi crash, le scazzottate e gli inseguimenti in moto, ma è buona anche la resa del celebre tema musicale come quello delle prove del coro dei pompieri.

Gli extra: un'intervista a Giuseppe Pedersoli e varie curiosità

Soddisfacente la sezione riservata agli extra. Troviamo una recente intervista a Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer, che dura ben 20 minuti e rivela tante curiosità e aneddoti sulla storia del film e anche di quella della coppia di attori. A seguire un contributo denominato Le botte, i cattivi, i piccioni a cura di Mario Sesti (9') che in realtà è un focus su alcuni particolari del cinema di Bud Spencer e Terence Hill, come ad esempio la presenza di animali, il cibo, le risse, la famiglia e altro ancora. A chiudere una galleria di trailer internazionali.