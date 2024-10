Altrimenti ci arrabbiamo: Infinity+ e la Festa di Roma presentano il restauro per i 50 anni del film

Sono passati 50 anni dal 1974, anno di uscita del cult Altrimenti ci arrabbiamo, film diretto da Marcello Fondato interpretato dall'irresistibile coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill. Impreziosita dalle indimenticabili musiche degli Oliver Onions, la commedia divenne campione di incassi di quella stagione per poi assurgere nell'olimpo dei cult.

Infinity+ - channel della piattaforma Mediaset Infinity - ha reso omaggio al film riportando sul grande schermo Terence Hill e Bud Spencer a bordo dell'iconica Dune Buggy in una versione restaurata totalmente in alta definizione presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma che si è conclusa lo scorso weekend.

I figli di Bud Spencer, Cristiana, Diamante e Giuseppe Pedersoli, sono intervenuti alla proiezione raccontando al pubblico i loro ricordi legati al set del film e al loro padre, il cui vero nome era Carlo Pedersoli.

I figli di Bud Spencer all'anteprima della versione restaurata alla Festa di Roma 2024

Un cult tutto da ridere

Scopriamo le cinque scene che rendono Altrimenti ci arrabbiamo un cult indimenticabile.

Oliver Onions: metti una sera al Lucca Comics sotto il palco a cantare Sandokan e Altrimenti ci arrabbiamo

Nel film, Bud Spencer e Terence Hill interpretano Ben e Kid, un meccanico e un camionista amici nella vita, ma rivali sulla pista delle corse automobilistiche. I due si sfidano in una gara di rallycross per vincere una Dune Buggy. Arrivati entrambi primi, non contenti si sfidano a chi ingurgita più birra e salsicce in un chiosco del luna park: colui che molla per primo, paga il conto e perde la macchina. La sfida viene però interrotta da una banda di scagnozzi al servizio di un boss locale che dà fuoco alla Dune Buggy. Dopo aver chiesto giustizia al boss, Ben e Kid sono costretti a sfuggire ai tentativi di farli fuori su ordine del Dottore, psicologo tedesco al soldo del boss che si rivolge a un killer di professione, ma con scarsi risultati.