...altrimenti ci arrabbiamo: l'idea di Bud Spencer per il coro dei pompieri

...altrimenti ci arrabbiamo è uno dei film più famosi di Bud Spencer e Terence Hill: la pellicola è diventata un cult grazie anche al famoso coro dei pompieri che è stato improvvisato dall'attore napoletano cogliendo di sorpresa lo stesso regista del film.

Altrimenti ci arrabbiamo: una scena del film

La pellicola del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill - di cui abbiamo parlato nella recensione di Altrimenti ci arrabbiamo - ruota intorno ad una magnifica Dune Buggy, una macchina costruita dalla Puma che fece innamorare tutti gli spettatori. Il film è diventato un cult grazie alla scena del coro dei pompieri dove Bud Spencer con i suoi balbettii fuori tempo ha trasformato una singola canzoncina in uno spettacolo indimenticabile.

Dopo qualche anno Terence Hill ha rivelato che l'attore napoletano ha improvvisato tutto: Terence lo ha spiegato in due occasioni, la prima nel corso di un'intervista a Le Iene nell'aprile del 2018, durante la quale disse che tutta la scena era stata un'invenzione di Bud. Terence Hill ne ha parlato anche durante la presentazione del DVD del suo film Il mio nome è Thomas dedicato alla memoria di Bud Spencer. In quell'occasione raccontò che era stato il suo amico a scrivere il pezzo: "La canzone l'ha scritta lui... Bud Spencer si è inventato lui questo BEBEBE". Il protagonista di Don Matteo ha raccontato anche la reazione di Marcello Fondato, il regista della pellicola: "Marcello disse 'che cos'è questa cosa?' ma poi alla fine vide che era divertente, c'era molta improvvisazione nei nostri film".

Bud Spencer scrisse per il film anche il brano Across the fields che fa da sottofondo alla gara di rally. Tutti i brani di Altrimenti ci arrabbiamo furono musicati dagli Oliver Onions, autori anche del brano principale Come with me for fun in my Buggy, diventato un simbolo per l'inseparabile duo tanto che accompagnò il feretro di Bud Spencer in chiesa durante i suoi funerali.