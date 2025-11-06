Kim Kardashian, la frase shock: "Qualcuno dal carcere mi ha detto che c'è una taglia sulla mia vita"

La star della serie tv di Ryan Murphy, All's Fair, ha svelato di essere convinta di essere nel mirino di qualcuno e che la sua incolumità è in pericolo.

Dichiarazione scioccante di Kim Kardashian nell'ultima puntata di The Kardashians, nella quale la star si mostra impegnata a studiare per superare l'esame da avvocatessa in pochi mesi.

Nel corso dell'episodio, Kardashian ha parlato di una presunta taglia che sarebbe stata messa sulla sua vita e della quale sarebbe stata messa al corrente da qualcuno che attualmente si trova in carcere.

La presunta taglia sulla vita di Kim Kardashian

"Qualcuno dal carcere mi ha detto che questa persona ha messo una taglia sulla mia vita" ha raccontato l'attrice e personaggio televisivo. Da anni, Kim Kardashian porta avanti campagne per la riforma del sistema carcerario americano.

Kim Kardashian e Naomi Watts in una scena di All's Fair

Nell'episodio, Kardashian non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda e non ha chiarito se la minaccia provenga o meno dal carcere. In un'anteprima dell'episodio, la star dei reality aveva accennato al fatto che una persona a lei molto vicina aveva cercato di metterla in guardia.

Il racconto delle immagini dell'anteprima sulla vicenda legata a Kim Kardashian

Nel promo, si vede l'imprenditrice scendere da un'auto, seguita da una scena della serie televisiva di Ryan Murphy, All's Fair, nella quale è visibilmente preoccupata.

Nella sequenza successiva, un'auto della polizia arriva davanti ad una casa e Kardashian dichiara di essere terrorizzata prima di tranquillizzare tutti dicendo di essere contenta che sia finita. Al momento, non ci sono altri dettagli che facciano chiarezza sulla vicenda.

Kim Kardashian è una delle illustri protagoniste della serie All's Fair, che racconta le vicende di un gruppo di avvocatesse che decide di aprire un proprio studio legale. Nella serie di Ryan Murphy recitano anche Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, e la candidata all'Oscar Glenn Close. Da anni ormai Kim Kardashian ha iniziato anche una carriera nel mondo della recitazione, partecipando a lungometraggi e serie televisive come American Horror Story: Delicate di Ryan Murphy.